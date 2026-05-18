Spaans avontuur lonkt voor Koeman junior

18 mei 2026, 15:20
Ronald Koeman Junior en Kay Tejan
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Ronald Koeman junior kan zijn carrière zomaar in Spanje gaan voortzetten. Volgens Voetbal International heeft Real Valladolid geïnformeerd naar de doelman van Telstar, die zondag wereldnieuws werd door een strafschop te benutten. De sluitpost beschikt over een aflopend contract in Velsen-Zuid.

Koeman junior was zondag zeer belangrijk voor Telstar in de wedstrijd om lijfsbehoud tegen FC Volendam. De doelman hield zijn ploeg op de been met enkele goede reddingen en zorgde in de slotfase voor een grote verrassing. Toen Telstar bij een gelijke stand mocht aanleggen voor een strafschop, ging Koeman junior achter de bal staan. Een risicovolle beslissing, want een tegentreffer zou er namelijk voor hebben gezorgd dat niet Volendam, maar Telstar de play-offs in moest. De keeper schoot zijn strafschop echter uitstekend binnen, waardoor lijfsbehoud voor Telstar een feit was.

Na afloop van de wedstrijd noemde de doelman het in gesprek met VI ‘de mooiste afsluiter die je kan bedenken’. Koeman junior heeft namelijk een aflopend contract en hoewel Telstar hem graag wil behouden, lijkt dit door de vele interesse een moeilijk verhaal te worden voor De Witte Leeuwen. Volgens het weekblad heeft Real Valladolid, dat actief is op het tweede niveau van Spanje en zich eerder al versterkte met Robin van Duiven en Kaj de Rooij, aangeklopt bij de entourage van Koeman junior. Ook andere teams uit de Segunda División zouden naar hem hebben geïnformeerd.

Een stap naar Spanje is echter niet de enige optie voor Koeman junior. Ook verschillende clubs uit de Eredivisie zouden namelijk interesse hebben om hem in te lijven als eerste doelman, maar het is niet duidelijk om welke teams het gaat. Eerder werd de sluitpost ook al in verband gebracht met een stap naar Azië, maar daar zou hij op dit moment geen zin in hebben.

Ronald Koeman

Telstar
Leeftijd: 30 jaar (23 mei 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Telstar
33
1
2024/2025
Telstar
38
0
2023/2024
Telstar
25
0
2022/2023
Telstar
33
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
12
Go Ahead
34
1
38
13
Excelsior
34
-13
38
14
Telstar
34
-6
37
15
PEC
34
-27
37
16
Volendam
34
-20
32

