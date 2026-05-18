Bondscoach Zlatko Dalic heeft maandagmiddag de definitieve 26-koppige WK-selectie van Kroatië bekendgemaakt. In de selectie van de WK-ganger is er plaats gemaakt voor twee bekende gezichten uit de Eredivisie: PSV-aanvaller en Ajax-verdediger zijn geselecteerd.

Ivan Perišić is nog altijd een belangrijke speler voor Kroatië. De ervaren aanvaller speelde inmiddels 152 interlands voor zijn land en maakte daarin 38 doelpunten. Ook bij PSV liet hij dit seizoen zijn waarde zien. In alle competities speelde Perišić 43 wedstrijden, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 16 assists. Daarmee behoorde hij tot de belangrijkste aanvallers van PSV dit seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Ook Josip Šutalo is een vaste waarde binnen de Kroatische selectie geworden. De verdediger van Ajax staat inmiddels op 31 interlands voor Kroatië. Zijn seizoen bij Ajax verloopt echter wisselvallig. Door blessures en mindere vorm haalt hij niet het niveau van vorig seizoen. Toch blijft de bondscoach vertrouwen in hem houden. Šutalo speelde dit seizoen 31 wedstrijden, maar wist daarin niet te scoren of een assist te geven.

De absolute ster van Kroatië blijft Luka Modrić. De 40-jarige middenvelder speelt tegenwoordig voor AC Milan en is nog altijd van grote waarde voor zijn ploeg. Dit seizoen kwam Modrić tot 33 wedstrijden, waarin hij 2 doelpunten maakte en 3 assists gaf. Ondanks zijn leeftijd laat hij nog steeds zien over enorm veel kwaliteit en ervaring te beschikken.

Groepsfase

Kroatië wil op het komende WK wat rechtzetten. Het afgelopen EK verliep namelijk dramatisch met een vroege uitschakeling in de poule. Dat terwijl het land op de WK's van 2018 (tweede) en 2022 (derde) juist nog super succesvol was. Dit keer moeten de Kroaten het in de groepsfase opnemen tegen Engeland, Ghana en Panama.

Selectie Kroatië:

Keepers: Dominik Kotarski (Copenhagen), Dominik Livaković (Dinamo), Ivor Pandur (Hull City).

Verdedigers: Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Martin Erlić (Midtjylland), Joško Gvardiol (Manchester City), Marin Pongračić (Fiorentina), Josip Stanišić (Bayern), Josip Šutalo (Ajax), Luka Vušković (HSV).

Middenvelders: Martin Baturina (Como), Toni Fruk (Rijeka), Kristijan Jakić (Augsburg), Mateo Kovačić (Manchester City), Luka Modrić (Milan), Nikola Moro (Bologna), Mario Pašalić (Atalanta), Petar Sučić (Inter), Luka Sučić (Real Sociedad), Nikola Vlašić (Torino).

Aanvallers: Ante Budimir (Osasuna), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Igor Matanović (Freiburg), Petar Musa (Dallas), Marco Pašalić (Orlando City), Ivan Perišić (PSV).