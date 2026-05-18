Live voetbal

Dick Advocaat maakt WK-selectie Curaçao bekend

18 mei 2026, 16:25   Bijgewerkt: 17:06
Dick Advocaat, de bondscoach van Curaçao, met op de achtergrond het logo van de voetbalbond
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Dick Advocaat heeft de WK-selectie van Curaçao bekendgemaakt. De teruggekeerde bondscoach kiest voor vertrouwde namen die historie moeten gaan schrijven met de kleinste deelnemer ooit aan een wereldkampioenschap.

De presentatie van de Curaçao-selectie zou eigenlijk vorige week al plaatsvinden, maar dat moment werd uitgesteld door de trainerswissel tussen Fred Rutten en Advocaat. Nu de 26-koppige selectie bekend is, kan The Blue Wave zich gaan voorbereiden op minstens drie historische groepsduels tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust.

Twaalf van de 26 spelers zijn actief in de Nederlandse competitie. Vier daarvan spelen in de Keuken Kampioen Divisie, acht spelers komen uit in de Eredivisie.

WK-selectie Curaçao:

Keepers: Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch, Eloy Room.

Verdedigers: Riechedly Bazoer, Joshua Brenet, Roshon van Eijma, Sherel Floranus, Deveron Fonville, Juriën Gaari, Armando Obispo, Shurandy Sambo.

Middenvelders: Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Kevin Felida, Ar’Jany Martha, Tyrese Noslin, Godfried Roemeratoe.

Aanvallers: Jeremy Antonisse, Tahith Chong, Kenji Gorré, Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Brandley Kuwas, Jürgen Locadia en Jearl Margaritha.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Johan Derksen, Vandaag Inside

Johan Derksen gooit afwezige Genee, live op tv, voor de bus in Curaçao-rel

  • vr 15 mei, 22:01
  • 15 mei 22:01
  • 1
Dick Advocaat

Voetbalbond Curaçao bevestigt terugkeer Dick Advocaat

  • di 12 mei, 16:51
  • 12 mei 16:51
  • 1
Fred Rutten en Dick Advocaat met op de achtergrond de vlag van Curaçao

Fred Rutten per direct weg als bondscoach van Curaçao: Dick Advocaat keert terug

  • ma 11 mei, 17:52
  • 11 mei 17:52
  • 5
1 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Dick Advocaat

Dick Advocaat
Functie: Coach
Leeftijd: 78 jaar (27 sep. 1947)

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep E
GS
DS
PT
1
Duitsland
0
0
0
2
Curaçao
0
0
0
3
Ivoorkust
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws