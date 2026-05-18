Dick Advocaat maakt WK-selectie Curaçao bekend

Dick Advocaat heeft de WK-selectie van Curaçao bekendgemaakt. De teruggekeerde bondscoach kiest voor vertrouwde namen die historie moeten gaan schrijven met de kleinste deelnemer ooit aan een wereldkampioenschap.

De presentatie van de Curaçao-selectie zou eigenlijk vorige week al plaatsvinden, maar dat moment werd uitgesteld door de trainerswissel tussen Fred Rutten en Advocaat. Nu de 26-koppige selectie bekend is, kan The Blue Wave zich gaan voorbereiden op minstens drie historische groepsduels tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust.

Twaalf van de 26 spelers zijn actief in de Nederlandse competitie. Vier daarvan spelen in de Keuken Kampioen Divisie, acht spelers komen uit in de Eredivisie.

WK-selectie Curaçao:

Keepers: Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch, Eloy Room.

Verdedigers: Riechedly Bazoer, Joshua Brenet, Roshon van Eijma, Sherel Floranus, Deveron Fonville, Juriën Gaari, Armando Obispo, Shurandy Sambo.

Middenvelders: Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Kevin Felida, Ar’Jany Martha, Tyrese Noslin, Godfried Roemeratoe.

Aanvallers: Jeremy Antonisse, Tahith Chong, Kenji Gorré, Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Brandley Kuwas, Jürgen Locadia en Jearl Margaritha.