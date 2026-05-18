Het is officieel klaar met Studio Voetbal. Zondagavond werd de allerlaatste uitzending van het iconische NOS-praatprogramma uitgezonden. Dat de show wegens bezuinigingen bij de publieke omroep ging verdwijnen was al een tijdje bekend, maar zondag viel na 24 jaar definitief het doek. Presentator Sjoerd van Ramshorst blikte in gesprek met de Volkskrant openhartig terug op het einde.

"Natuurlijk vind ik dat jammer", vertelt Van Ramshorst, die de talkshow sinds 2019 presenteerde, eerlijk aan de krant. "Maar ik heb me erbij neergelegd. De NPO vond voetbal voor de zondagavond te niche."

Veranderd medialandschap

De kijkcijfers van het programma liepen de afgelopen jaren flink terug; waar er in 2011 nog gemiddeld een miljoen mensen afstemden op de zondagavond, was daar onlangs nog maar de helft van over. Volgens Van Ramshorst is de voetbalwereld op mediagebied dan ook onherkenbaar veranderd. Door de komst van kortere video's op apps en de directe beschikbaarheid van wedstrijden bij ESPN en Ziggo, hoeven fans niet meer te wachten op de late avond. "Vroeger was je echt aangewezen op Studio Voetbal als je de doelpunten wilde zien. Nu is dat totaal anders", legt de presentator uit.

Zondagavond werd er nog één keer live over de actualiteit gepraat, met PSV-trainer Peter Bosz als hoofdgast. Hoewel er kort werd stilgestaan bij het definitieve afscheid, wilde de redactie vooral afsluiten met waar het programma al die jaren goed in was: journalistieke discussie voeren. Hoe de NOS in de toekomst voetbal gaat analyseren is nog onduidelijk, al wordt er achter de schermen nagedacht over een goedkopere, online variant.

Sociale media spreken van het einde van een tijdperk

Het definitieve afscheid van het programma maakte zondagavond veel los op sociale media, waar trouwe kijkers massaal reageerden. Oud-presentator Jack van Gelder sprak zijn zorgen uit over de 'ontmanteling van een bolwerk' en het verdwijnen van de vertrouwde dynamiek bij de publieke omroep. PSV-watcher Rik Elfrink noemde het stoppen van de talkshow 'doodzonde', omdat de discussies aan tafel de tongen online altijd flink losmaakten.

Hoewel vaste kijkers baalden dat er na een kwarteeuw een einde komt aan hun vaste zondagavondritueel, klonk er hier en daar ook een realistisch geluid. Verschillende volgers merkten op dat dure televisieprogramma's tegenwoordig simpelweg minder meerwaarde bieden nu de voetballiefhebber massaal is overgestapt op voetbalpodcasts.