Here we go: Mourinho keert na dertien jaar terug bij Real Madrid

José Mourinho keert deze zomer terug bij Real Madrid, zo meldt Fabrizio Romano op X. De Portugees werd al enkele weken in verband gebracht met een terugkeer naar de Spaanse hoofdstad. Inmiddels is er sprake van een mondeling akkoord over een contract voor twee seizoenen.

Een maand geleden kwam het bericht naar buiten dat Mourinho in beeld zou zijn om Álvaro Arbeloa op te volgen bij Real Madrid. De trainer heeft nog een contract voor een seizoen bij Benfica, maar daar zou een gelimiteerde afkoopsom in staan. Als de nummer twee van Spanje dus in zee wilde gaan met Mourinho en hij zelf ook terug wilde keren naar het Bernabéu, zou de Portugese club machteloos staan.

Dat is nu precies wat er is gebeurd. Romano meldt namelijk dat er sprake is van een mondeling akkoord tussen Real Madrid en The Special One. De afspraken worden momenteel op papier gezet, waarna de overstap officieel kan worden beklonken. Mourinho gaat een contract voor twee seizoenen tekenen in Madrid en zal na de thuiswedstrijd tegen Athletic Bilbao van zaterdagavond richting Spanje reizen.

Voor Mourinho betekent het een terugkeer bij de club die hij dertien jaar geleden achter zich liet. De Portugees was eerder tussen 2010 en 2013 werkzaam in het Bernabéu. In die periode pakte hij drie prijzen met De Koninklijke: een landstitel, een Copa del Rey en een Supercopa. Ook werd hij in 2011 benoemd tot beste trainer ter wereld.