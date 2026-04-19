Sensationele terugkeer bij Real Madrid lonkt voor José Mourinho

De naam van José Mourinho zingt rond in de wandelgangen van Real Madrid. Dertien jaar na zijn vertrek uit het Santiago Bernabéu speculeert Record over een terugkeer van de oefenmeester.

Mourinho, momenteel onder contract bij Benfica tot medio 2027, wordt genoemd als mogelijke opvolger van Álvaro Arbeloa bij Real. Binnen de club groeit de druk om na een teleurstellend seizoen een nieuwe koers uit te stippelen. Mourinho geldt vanwege zijn ervaring en eerdere successen in de Spaanse hoofdstad als serieuze kandidaat.

Interne twijfel groeit bij Real Madrid

Het ziet ernaar uit dat Real de landstitel moet laten aan Barcelona en de ploeg van Arbeloa is al uitgeschakeld in alle andere toernooien. De Koninklijke lijkt het seizoen voor het eerst sinds 2020/21 af te sluiten zonder prijs. Inmiddels ligt de technische leiding onder een vergrootglas. Clubpresident Florentino Pérez zou openstaan voor een hereniging met Mourinho.

Van formeel contact is nog geen sprake, maar Pérez ziet hem als een goede kandidaat. Mourinho zwaaide tussen 2010 en 2013 de scepter bij Real. In die periode won hij een landstitel, Copa del Rey en Supercopa.

In de entourage van Mourinho wordt beweerd dat een aanbieding uit Madrid serieus overwogen zou worden. Naar buiten toe blijft hij gefocust op Benfica, dat momenteel op een teleurstellende derde plaats staat in Portugal.