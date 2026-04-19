Live voetbal 8

Sensationele terugkeer bij Real Madrid lonkt voor José Mourinho

19 april 2026, 14:52
Mourinho
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

De naam van José Mourinho zingt rond in de wandelgangen van Real Madrid. Dertien jaar na zijn vertrek uit het Santiago Bernabéu speculeert Record over een terugkeer van de oefenmeester.

Mourinho, momenteel onder contract bij Benfica tot medio 2027, wordt genoemd als mogelijke opvolger van Álvaro Arbeloa bij Real. Binnen de club groeit de druk om na een teleurstellend seizoen een nieuwe koers uit te stippelen. Mourinho geldt vanwege zijn ervaring en eerdere successen in de Spaanse hoofdstad als serieuze kandidaat.

Interne twijfel groeit bij Real Madrid

Artikel gaat verder onder video

Het ziet ernaar uit dat Real de landstitel moet laten aan Barcelona en de ploeg van Arbeloa is al uitgeschakeld in alle andere toernooien. De Koninklijke lijkt het seizoen voor het eerst sinds 2020/21 af te sluiten zonder prijs. Inmiddels ligt de technische leiding onder een vergrootglas. Clubpresident Florentino Pérez zou openstaan voor een hereniging met Mourinho.

Van formeel contact is nog geen sprake, maar Pérez ziet hem als een goede kandidaat. Mourinho zwaaide tussen 2010 en 2013 de scepter bij Real. In die periode won hij een landstitel, Copa del Rey en Supercopa.

In de entourage van Mourinho wordt beweerd dat een aanbieding uit Madrid serieus overwogen zou worden. Naar buiten toe blijft hij gefocust op Benfica, dat momenteel op een teleurstellende derde plaats staat in Portugal.

Zou José Mourinho een goede trainer zijn voor Real Madrid?

Laden...
47 stemmen

0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

José Mourinho

José Mourinho
Benfica
Team: Benfica
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (26 jan. 1963)

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
31
54
79
2
Real Madrid
31
36
70
3
Villarreal
31
20
61
4
Atlético
31
19
57
5
Betis
31
7
46

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws