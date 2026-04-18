kan lachen om de geluiden rondom hem en het Nederlands elftal. De NEC-spits kent een goed seizoen en wordt regelmatig genoemd voor Oranje. Hij zou volgens onder meer Hugo Borst niet misstaan in dezelfde rol als . Linssen reageert bij NU.nl zelf op de kwestie.

De 35-jarige Linssen is dit seizoen ontzettend belangrijk bij NEC. In het aanvallende systeem van de Nijmegenaren maakte de routinier elf doelpunten en gaf hij zeven assists. De Limburger lijkt bezig aan zijn tweede jeugd en daarom wordt hij regelmatig in verband gebracht met een oproep voor het Nederlands elftal.

Op dit moment kiest bondscoach Ronald Koeman namelijk voor Wout Weghorst, maar dat is volgens sommigen niet terecht. Fans van NEC zongen onlangs nog ‘Linssen in Oranje’ tijdens een wedstrijd. De spits ziet daar de humor wel van in: “En ergens denk ik: als je naar de statistieken van Wout Weghorst kijkt, doe ik daar niet voor onder”, is hij eerlijk.

“Ik heb mijn goals ook niet alleen gemaakt tegen clubs als Heracles. Maar ik neem het zelf niet heel serieus”, vervolgt de ervaren aanvaller. De kans lijkt niet heel groot dat Linssen daadwerkelijk in beeld is bij het Nederlands elftal.