Linssen: ‘Ik doe niet onder voor de statistieken van Wout Weghorst’

18 april 2026, 14:32
Bryan Linssen en Wout Weghorst
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Bryan Linssen kan lachen om de geluiden rondom hem en het Nederlands elftal. De NEC-spits kent een goed seizoen en wordt regelmatig genoemd voor Oranje. Hij zou volgens onder meer Hugo Borst niet misstaan in dezelfde rol als Wout Weghorst. Linssen reageert bij NU.nl zelf op de kwestie.

De 35-jarige Linssen is dit seizoen ontzettend belangrijk bij NEC. In het aanvallende systeem van de Nijmegenaren maakte de routinier elf doelpunten en gaf hij zeven assists. De Limburger lijkt bezig aan zijn tweede jeugd en daarom wordt hij regelmatig in verband gebracht met een oproep voor het Nederlands elftal.

Op dit moment kiest bondscoach Ronald Koeman namelijk voor Wout Weghorst, maar dat is volgens sommigen niet terecht. Fans van NEC zongen onlangs nog ‘Linssen in Oranje’ tijdens een wedstrijd. De spits ziet daar de humor wel van in: “En ergens denk ik: als je naar de statistieken van Wout Weghorst kijkt, doe ik daar niet voor onder”, is hij eerlijk.

“Ik heb mijn goals ook niet alleen gemaakt tegen clubs als Heracles. Maar ik neem het zelf niet heel serieus”, vervolgt de ervaren aanvaller. De kans lijkt niet heel groot dat Linssen daadwerkelijk in beeld is bij het Nederlands elftal.

Jopie14
Op 26 en 27 April mag hij zich in het Oranje hijsen. Lekker hossen in de Nijmeegse binnenstad.

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
262 Reacties
73 Dagen lid
292 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Op 26 en 27 April mag hij zich in het Oranje hijsen. Lekker hossen in de Nijmeegse binnenstad.

Bryan Linssen

Bryan Linssen
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 35 jaar (8 okt. 1990)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
28
10
2024/2025
NEC
16
4
2024
Urawa
17
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

