Oranje-alternatief voor Weghorst? Kwakman denkt aan Bryan Linssen

27 maart 2026, 13:40
NEC-speler Bryan Linssen
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Wout Weghorst lijkt zeker van zijn plekje op het WK met Oranje, aangezien hij een van de weinige pinchhitters van Nederland is. Toch wordt er bij Voetbalpraat van ESPN nog een alternatief voor de boomlange aanvaller besproken, namelijk Bryan Linssen, die zijn contract bij NEC lijkt te gaan verlengen.

Tot grote onvrede van voetbalminnend Nederland riep Ronald Koeman Weghorst op voor de laatste interlandperiode in aanloop naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De aanvaller kent een slecht jaar bij Ajax, maar wordt toch steevast opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal. Volgens Voetbalpraat heeft dat puur en alleen te maken met zijn rol als breekijzer.

Tijdens het praatprogramma van ESPN werd bovendien gesteld dat er geen alternatief is voor Weghorst. “Ik vroeg laatst aan de redactie wie zij nog als mogelijkheid in de spits zien. Zij kwamen niet verder dan Zian Flemming”, begint de teruggekeerde Jan Joost van Gangelen.

Kees Kwakman valt met de deur in huis: “Bryan Linssen!”, zegt de Volendamse analist. Van Gangelen geeft toe dat de naam van Linssen inderdaad ook viel tijdens zijn rondvraag bij de ESPN-redactieleden. “Linssen is ook een type die erin kan komen als een ploeg iets wil forceren en tegen mensen aan gaat lopen”, vervolgt Kwakman.

De oud-voetballer weet zelf ook dat de kans klein is dat Linssen daadwerkelijk meegaat naar het WK. “Ik zou het wel heel grappig vinden, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren”, aldus de ex-prof van onder meer FC Volendam en NAC Breda.

Linssen verlengt NEC-contract met twee seizoenen

Volgens Voetbal International gaan NEC en Linssen langer met elkaar verder. De 35-jarige aanvaller gaat zijn aflopende contract met twee seizoenen verlengen, dat melden bronnen aan het medium. Linssen kent een goed seizoen bij de verrassing van de Eredivisie: hij scoorde negen keer en gaf acht assists.

➡️ Meer over Bryan Linssen

Lees ook:
Wout Weghorst mee naar het WK

Oranje-fans woest, Weghorst hard op weg naar WK met Oranje

  • Gisteren, 07:25
  • Gisteren, 07:25
  • 7
Jakub Moder

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • zo 22 maart, 16:29
  • 22 mrt. 16:29
  • 16
Feyenoord - Ajax

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

  • zo 22 maart, 15:45
  • 22 mrt. 15:45
  • 16
Bryan Linssen

Bryan Linssen
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 35 jaar (8 okt. 1990)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
26
9
2024/2025
NEC
16
4
2024
Urawa
17
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

