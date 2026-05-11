Gürbüz verwacht een 1 voor examen Engels: 'Dankjewel, KNVB!'

11 mei 2026, 16:21   Bijgewerkt: 16:57
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Eser Gürbüz had eigenlijk een examen Engels maandag, maar moest deze door het tweede deel van NAC - Heerenveen afzeggen. De buitenspeler was daar blij mee, maar denkt nu wel een 1 te krijgen.

In gesprek met Milan van Dongen vertelt Gürbüz dat hij eigenlijk op school had moeten zijn. "Ik had vandaag eigenlijk een examen. Die kon niet doorgaan door deze wedstrijd." Gürbüz is bezig met de opleiding Social Work, waar hij bijna mee klaar is. Maandag had hij eigenlijk een examen Engels omtrent lezen en luisteren. Maar aangezien NAC - Heerenveen zondag werd gestaakt en maandag werd uitgespeeld, bleef Gürbüz dat examen bepaard.

De buitenspeler speelde nog zo'n tien minuten mee op maandag, maar de score bleef ongewijzigd (2-0 voor NAC). Nu is het hopen dat hem ook een onvoldoende bespaard blijft. "Ik denk dat ik een een ga krijgen", reageert hij ongerust. "Dus dan moet ik hem herkansen. Dat heb ik te danken aan de KNVB, dus dankjewel!" zegt Gürbüz met een grote grijns op zijn gezicht. "Nee, maar voetbal gaat voor. En ik had me niet zo goed voorbereid, haha. Het is wel beter dat dit zo is gelopen."

ESPN-journalist Milan van Dongen wil dan het vervolg van het interview in het Engels doen, maar daar gaat Gürbüz niet mee akkoord. "Laten we het gewoon in het Nederlands houden, anders sta ik voor schut, dat is helemaal klote." Niet veel later switchen beide heren toch over op de Engelse taal, waarna Van Dongen een compliment uitdeelt. "Ik zou je een zeven of acht geven." De buitenspeler is daar zeer blij mee. "Met een 5,5 ben ik ook tevreden, dat zeg ik heel eerlijk."

Eser Gürbüz

sc Heerenveen
Team: Heerenveen
Leeftijd: 19 jaar (6 mrt. 2007)
Positie: AM (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Heerenveen
14
1
2024/2025
Heerenveen
12
2

Meer info

