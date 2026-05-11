Johan Derksen onthult plots zijn salaris: ‘Of RTL4 kans maakt?’

Johan Derksen heeft maandag in Groeten uit Grolloo zijn salaris bij Talpa onthuld. De analist verdient een bedrag van een miljoen euro per jaar. Hoewel RTL hem misschien een hoger bedrag kan bieden, wil Derksen graag loyaal blijven aan zijn huidige werkgever.

In zijn podcast wordt Derksen geconfronteerd met het feit dat er geruchten rondgaan dat Vandaag Inside in beeld zou zijn bij RTL. “We hebben een paar grappen gemaakt”, relativeert de oud-voetballer de geluiden. “Peter Lubbers is directeur geworden bij RTL. Die hebben wij vroeger al meegemaakt en daarmee konden wij goed door een deur.” Derksen benadrukt dat het slechts grappen waren. “Maar dan willen allerlei mensen in Nederland hun plasje daarover doen. Die hebben dan een mening: ze vinden het een goed idee of ze raden het ons af, want het is een risico als je van zender verandert.”

Derksen stipt aan dat hijzelf, René van der Gijp en Wilfred Genee nog een jaarcontract hebben bij Talpa. “Daarbij heb ik wat morele bezwaren (tegen overstappen, red.). John de Mol heeft ons binnengehaald en ons carte blanche gegeven”, is De Snor zijn werkgever dankbaar. Derksen denkt dat geen andere zenderbaas in Nederland het drietal dezelfde vrijheid zou geven. “Wij hebben er een succes van gemaakt, dan vind ik niet dat je zomaar over kunt lopen naar RTL omdat je daar eventueel wat meer zou kunnen verdienen.”

Of Genee en Van der Gijp deze mening met Derksen delen, durft hij niet te zeggen. “Zij staan er ook wat anders in, want zij zijn qua leeftijd tegen de zestig en zij moeten nog een paar jaar. Maar ik denk dat ik wel solidair blijf met John de Mol en op mijn leeftijd niet meer een overstap maak naar RTL”, maakt de voormalig prof duidelijk.

Als Henk Kuipers dan aangeeft dat geld regeert in de entertainmentindustrie, onthult Derksen ineens zijn salaris. “In deze fase waarin Nederland zich bevindt, dat heel veel mensen het financieel moeilijk hebben, vind ik het een grote stap om, als je bij Talpa een miljoen verdient, voor nog meer geld naar RTL te gaan. Ik vind het onfatsoenlijk.” Derksen beseft dat hij veel geluk heeft dat hij een hoop geld verdient met het verkondigen van zijn mening op tv. “Maar op een gegeven moment moet je tevreden zijn en niet nog meer uit de kan willen halen.”

Derksen zou het wel begrijpen als Van der Gijp en Genee erover na zouden denken als ze bijvoorbeeld een half miljoen euro per jaar meer zouden kunnen verdienen bij RTL. “Maar ik heb er een vervelend gevoel bij. Ik ben 78 als mijn contract afloopt en als De Mol dan met mij verder zou willen, denk ik dat ik solidair met hem ben.” Dus Derksen zou niet met zijn collega’s meegaan als ze overstappen? “Nee, dan ga ik niet meer mee. Ik ben tevreden en je moet soms solidair zijn met de mensen die je een gelegenheid verschaffen.”