Johan Derksen heeft begrip voor de keuze van de bond van Curaçao om vast te houden aan Fred Rutten als bondscoach en Dick Advocaat niet terug te nemen. De analist vindt het niet netjes van Corendon dat de sponsor zich probeert te bemoeien met het beleid.

De afgelopen weken werd er in Vandaag Inside regelmatig geprobeerd om Advocaat terug te krijgen bij Curaçao. De Kleine Generaal stapte in februari op in verband met de gezondheid van zijn dochter, maar het schijnt inmiddels een stuk beter met haar te gaan. Rutten werd aangesteld als zijn opvolger, maar de spelersgroep en sponsoren zouden hem nu maar wat graag willen inruilen voor Advocaat.

In Groeten uit Grolloo stelt een luisteraar in een brief dat het actievoeren in VI voor Advocaat ‘respectloos’ is tegenover Rutten. “Ik begrijp dat standpunt best”, reageert Derksen. “Maar het is zo dat Dick Advocaat een vriend van de show is bij Vandaag Inside.” De oud-voetballer legt uit dat Wilfred Genee bevriend is met de directeur van Corendon, terwijl René van der Gijp een goede vriend is van Advocaat. “Ik mag hem ook graag, maar ik ben de enige die er een kanttekening bij zet.”

“Wilfred en René wilden Dick zo snel mogelijk terug”, gaat Derksen verder. “Ik begrijp de spelers, want die waren gewend aan hem. De mening van de spelers vind ik heel belangrijk. Als zij inderdaad ongelukkig zijn met de opvolging, moet je nadenken of je dit avontuur wel aangaat.” De Snor heeft echter volledig begrip voor de keuze van Curaçao om met Rutten door te gaan. “Dick heeft op twee belangrijke momenten de boel in de steek gelaten, weliswaar door privéomstandigheden waar we begrip voor hebben. Maar bij de beslissende poulewedstrijd was hij niet aanwezig en in Amerika zou hij niet aanwezig zijn bij het WK.”

“Als Dick dan zegt: ‘Mijn omstandigheden zijn op het ogenblik iets prettiger, ik zou nu wel weg kunnen’, moet je dan weer zeggen: ‘Kom maar, we halen Dick binnen’?”, vraagt Derksen zich af. “En dat hij dan midden in het toernooi weer afhaakt omdat er problemen in Nederland zijn? Ik begrijp de voetbalbond wel.”

Derksen haalt vervolgens aan dat Corendon, de hoofdsponsor van Curaçao, ‘emotioneel betrokken’ is bij Advocaat. “Die willen dat Dick terugkomt, maar ik vind niet dat een sponsor zich moet bemoeien met het beleid van de bond. Ze gaan te ver door af te haken”, doelt hij op de beslissing van de luchtvaartmaatschappij om na het WK te stoppen als hoofdsponsor. “Als de reden is dat ze hun zin niet krijgen, is Corendon geen juiste sponsor voor een voetbalclub of een nationale bond.” Saillant detail: Corendon is momenteel ook een sponsor van Vandaag Inside en verzorgt de uitzendingen later deze maand op Curaçao.

De geluiden dat de spelers van Curaçao niet meer met Rutten door willen, trekt Derksen ook in twijfel. “Als dat waar is, want ik heb geen speler dat horen zeggen”, aldus de oud-voetballer. “Dit wordt gewoon de wereld ingeslingerd en dat kan ook van Corendon komen. Maar als het waar is moet de voetbalbond twee keer nadenken, want als spelers de trainer niet zien zitten, is de oorlog verloren.”

Volgens Derksen had Corendon er beter voor kunnen kiezen om direct op Rutten af te stappen. “Ze hadden kunnen zeggen: ‘We gunnen Dick dat zo. Hij heeft wat privéproblemen gehad maar we willen het met Dick afmaken. Zou jij weg kunnen gaan, dan krijg je gewoon je salaris mee.’ Maar nu wordt het helemaal via de publiciteit gespeeld en dan kan een voetbalbond niet zijn oren laten hangen naar de mening van een sponsor.”