Dick Advocaat en Fred Rutten zijn ongewild ‘speelpoppen’ geworden in een groter spel, zo stelt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. De afgelopen dagen is Curaçao verwikkeld in een grote soap, omdat de spelers liever naar het WK zouden willen met Advocaat. De bond wil Rutten echter aanhouden.

De afgelopen weken werd er in het programma Vandaag Inside regelmatig geprobeerd om Advocaat terug te krijgen bij Curaçao. De Kleine Generaal stapte in februari op in verband met de gezondheid van zijn dochter, maar het schijnt inmiddels een stuk beter met haar te gaan. Rutten werd aangesteld als zijn opvolger, maar de spelersgroep en sponsoren zouden hem nu maar wat graag willen inruilen voor Advocaat.

Artikel gaat verder onder video

Driessen ziet dat de soap een simpele oorzaak heeft: “Paniek na een nederlaag.” Curaçao verloor de eerste twee wedstrijden onder Rutten met 2-0 van China en met 5-1 van Australië. “De ploeg was nog niet opgestegen uit Australië of vanuit de spelersgroep lekte kritiek op Rutten uit. De internationals gunden de nieuwe bondscoach geen serieuze kans en niet de tijd om zijn werkwijze te laten landen”, schetst Driessen in zijn column.

De spelers uitten hun kritiek bij de vertegenwoordigers van de bond, terwijl ook Atilay Uslu van hoofdsponsor Corendon werd ingeschakeld. “In plaats van de internationals van Curaçao en hoofdsponsor Uslu resoluut de deur te wijzen zoals afgelopen donderdag na een vergadering van het bondsbestuur omarmde Martina hun kritiek.” Ook de bondsvoorzitter was volgens Driessen in paniek na de nederlagen. “Hij liet Uslu weten dat hij voor Rutten zou ’zorgen’ als Uslu Advocaat over de streep kon trekken.”

Advocaat zou zich ‘vereerd’ hebben gevoeld dat de internationals en de eilandbewoners hem graag terug zagen keren. “Direct betrokkenen kregen op hun verzoek van Advocaat te horen dat hij los van de familieomstandigheden zo’n scenario alleen voor zich zag als Rutten zelf zou opstappen”, aldus Driessen. “Een antwoord waar achteraf geen genoegen mee werd genomen.”

Inmiddels is de situatie rondom Curaçao een flinke mediarel geworden. “Terwijl iedereen naar buiten toe z’n mond hield, werd informeel allerlei gekleurde informatie gelekt. Martina kwam onder druk te staan van de internationals en Corendon voerde de druk verder op omdat Advocaat los van het sportieve aspect marketingwijs beter scoort dan Rutten. De oude en nieuwe bondscoach werden ongewild speelpoppen in een groter spel en zijn inmiddels ernstig beschadigd”, ziet Driessen.

Advocaat wordt verweten de geruchten dat hij klaarstond om het weer over te nemen van Rutten niet de kop ingedrukt te hebben, terwijl Rutten wordt gezien als degene die Advocaat zijn laatste klus zou ‘misgunnen’. Donderdag maakte Martina duidelijk dat Rutten aanblijft als bondscoach van Curaçao, maar met zijn verklaring in De Telegraaf gooide de bondsvoorzitter volgens Driessen de spelers en sponsors voor de bus. “Niet spelers en sponsors bepalen wie de bondscoach van Curaçao is, maar de Curaçaose voetbalbond”, gaf Martina aan.

Die verklaring kan volgens Driessen alleen maar worden gezien als bekentenis dat de spelers en sponsoren inderdaad van Rutten af willen. “De ontstane vertrouwensbreuk tussen de internationals en bondscoach Rutten is nauwelijks te lijmen zo vlak voor het WK. Tevens joeg Martina hoofdsponsor Corendon dusdanig tegen zich in het harnas dat het bedrijf, goed voor 800.000 euro sponsorgeld, voornemens is na het WK af te haken als hoofdsponsor van Curaçao.”

“Het is duidelijk: Curaçao heeft het hoogtepunt achter zich”, concludeert Driessen, die het ‘sprookje’ van de afgelopen maanden heeft zien ontwikkelen tot een ‘koningsdrama’. “Als aanstichters kunnen de spelers van Curaçao het gezicht van het eiland in juni op het WK misschien enigszins oppoetsen. Van het hoge knuffelgehalte van de Blue Wave is echter niets meer over.”