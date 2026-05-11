Van Hanegem wil Wellenreuther zo snel mogelijk vervangen en noemt twee kandidaten

11 mei 2026, 08:44
Feyenoord op bezoek bij Fenerbahçe
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Als het aan Willem van Hanegem ligt, staat Timon Wellenreuther volgende week voor de laatste keer onder de lat bij Feyenoord, zo schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. De nieuwe technisch directeur moet volgens het clubicoon met de behaalde Champions League-miljoenen aankloppen bij FC Volendam of sc Heerenveen.

Feyenoord speelde zondag geen sterke wedstrijd in eigen huis tegen AZ, een duel dat in 1-1 eindigde. Doordat NEC gelijktijdig verloor bij FC Groningen, hebben de Rotterdammers met nog een wedstrijd te gaan een voorsprong van vier punten, dus is deelname aan de Champions League een feit. “Dat maakt het geen geslaagd seizoen, absoluut niet, maar het is wel belangrijk”, concludeert Van Hanegem. “Het levert geld op en daar kun je de ploeg mee versterken.”

Het is volgens De Kromme van groot belang dat Robert Eenhoorn en een technisch directeur razendsnel worden vastgelegd. Voor die laatste functie is Dévy Rigaux van Club Brugge in beeld. Zodra er een nieuwe technische man is in De Kuip, moet er direct een vervanger voor Wellenreuther worden gehaald, stelt Van Hanegem. “Die veroorzaakt vooral onrust. Feyenoord zoekt heel veel nieuwe spelers, maar als ik het voor het zeggen had, koos ik ook een andere keeper.”

Het clubicoon ziet twee spelers in de Eredivisie die wat hem betreft prima bij Feyenoord onder de lat kunnen staan. “Die gozer van Volendam, die nu geblesseerd is, is goed. Van Oevelen.” De 22-jarige sluitpost komt door een enkelblessure dit seizoen niet meer in actie en vertegenwoordigt een Estimated Transfer Value van twee miljoen euro. De andere optie volgens Van Hanegem speelt in het noorden van het land: Bernt Klaverboer van Heerenveen, die een ETV van 1,8 miljoen euro heeft. “Ja, daar vragen ze geld voor, maar de miljoenen zijn nu veiliggesteld. Alleen nu nog de mensen aan de knoppen die de juiste keuzes maken. En geen mensen die afspreken elkaar te steunen. Het gaat om de club.”

  • Gisteren, 18:42
Timon Wellenreuther

Timon Wellenreuther
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 30 jaar (3 dec. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
32
0
2024/2025
Feyenoord
29
0
2023/2024
Feyenoord
19
0
2022/2023
Feyenoord
9
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

