Marciano Vink begrijpt niets van de manier waarop Ajax spelhervattingen aanpakt, zo maakt hij duidelijk in Dit was het Weekend. De analist vindt dan ook dat de Amsterdamse clubleiding goed moet kijken naar de spelhervattingentrainer, die volgens hem niet geschikt is.

Ajax ging zondag op eigen veld met 1-2 onderuit tegen FC Utrecht, mede door een doelpunt diep in blessuretijd. Beide treffers van de ploeg van Ron Jans vielen uit een hoekschop, waar Vink niet over te spreken is. “Degene die bij Ajax de spelhervattingen doet, zowel aanvallend als verdedigend, moet functie elders”, refereert hij aan een moment uit de politiek in 2023, toen verkenner Kajsa Ollongren de notitie ‘Omtzigt, functie elders’ onbedoeld liet vastleggen door een fotograaf. “Dat meen ik echt”, gaat Vink verder.

Na afloop van de wedstrijd tegen NEC in februari (1-1) liet Youri Baas weten dat dode spelmomenten ‘geen thema’ zijn bij Ajax. “Het kan niet zo zijn dat Baas in een interview zegt dat het geen prioriteit heeft en je dan gewoon de slechtste bent”, gaat de oud-speler van onder meer Ajax en PSV verder. “22 procent van de doelpunten komt gewoon uit standaardsituaties. Dit kan voor een club zoals Ajax gewoon niet, ook al loop je met zeven miniatuurpoppetjes op het veld.”

Als Vink de doelpunten heeft geanalyseerd, zet hij vooral zijn vraagtekens bij de manier waarop de rollen zijn verdeeld. “Ik begrijp totaal niet wie deze manier van verdedigen heeft bedacht”, foetert hij. “Bij de 1-2 is de vraag: wie dekt Van der Hoorn? Steur en Baas doen eigenlijk niks. Je gebruikt kleine spelers om de koppers te blokken en dan zet je de grote spelers op de vijfmeterlijn. Maar wie pakt Van der Hoorn dan op? Niemand. Steur staat bij de tweede paal lucht te happen en Baas staat op de vijfmeterlijn, omdat dit hem gezegd is.”

Volgens Kenneth Perez is het verdedigen van dode spelmomenten nooit een sterk punt geweest van Ajax. “Door de jaren heen is Ajax nooit een kampioen in dit soort dingen geweest, omdat Ajax gewoon altijd de betere ploeg was”, legt hij uit. “Je gaf misschien één of twee corners weg en stond met 3-0 voor. Maar nu is het belangrijk, omdat je nooit of zelden de baas bent en een ruime voorsprong hebt. Als je niet zo goed bent, zijn dat cruciale momenten”, besluit hij.