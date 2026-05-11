Live voetbal

Kieft wordt moe van Dolberg: 'Kom op man, wat een slap gedoe'

11 mei 2026, 12:52
Kieft
Foto: © NOS
1 reactie
Photo of Mingus Niesten
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Wim Kieft weet niet zo goed wat hij aan moet met Kasper Dolberg. Op zich is de oud-voetballer fan van de Deen, maar Dolberg laat het ook regelmatig flink afweten.

Bij Studio Voetbal wordt de wedstrijd van de Deen tegen FC Utrecht onder de loep gelegd. Kieft vond de spits zondag bedroevend. "We roemen allemaal de voetballende aanleg van Dolberg. Maar de ene week zit je te genieten en de andere week denk je: kom op man, wat een slap gedoe." Een week eerder werd Dolberg juist bedolven onder de complimenten voor zijn spel tegen PSV.

Artikel gaat verder onder video

Pierre van Hooijdonk gaat ook met zichzelf in conclaaf, als het om 'het ijskonijn' gaat. "Ik vind het een goede spits, maar in alle eerlijkheid: de cijfers zeggen dat eigenlijk niet." Dolberg kwam dit seizoen tot drie goals en drie assists in de Eredivisie. Per 360 minuten spelen scoort hij een doelpunt. Van Hooijdonk lijkt ook wat bevooroordeeld door de eerdere prestaties van de spits. "Ik blijf me een beeld voorhouden van Dolberg van zijn eerste periode bij Ajax. Toen vond ik hem fantastisch." De 28-jarige aanvalsleider was toen ook echter wisselvallig te noemen.

Theo Janssen vindt Dolberg een sierlijke voetballer. "Hij is sterk, technisch vaardig, hij heeft een mooie aanname, kan goed wegdraaien en heeft een aardige trap." Misschien is hij echter té sierlijk en te weinig functioneel, denkt voormalig vrijetrappenspecialist. "Hij doet zichzelf heel weinig pijn. Als het goed gaat, hobbelt hij mee. Maar als het minder gaat, dan zie je hem ook niet."

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Youri Regeer Ajax FC Utrecht

Rampzalige dag voor Ajax: Amsterdammers zakken naar plek vijf

  • Gisteren, 18:43
  • Gisteren, 18:43
  • 13
Girona-trainer Michel

Míchel op pole position bij Ajax: Arne Slot wijst Amsterdammers resoluut af

  • vr 8 mei, 08:39
  • 8 mei 08:39
  • 16
Feyenoord

Feyenoord gaat de Champions League in, ondanks zwakke vertoning tegen AZ

  • Gisteren, 18:42
  • Gisteren, 18:42
  • 12
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.452 Reacties
1.021 Dagen lid
13.885 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En wij worden steeds moe van hen met hun slechte babbel. Zijn zelf niks waard!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.452 Reacties
1.021 Dagen lid
13.885 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En wij worden steeds moe van hen met hun slechte babbel. Zijn zelf niks waard!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (6 okt. 1997)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
21
3
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55
6
AZ
33
7
51
7
Heerenveen
32
6
50

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws