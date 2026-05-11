Wim Kieft weet niet zo goed wat hij aan moet met . Op zich is de oud-voetballer fan van de Deen, maar Dolberg laat het ook regelmatig flink afweten.

Bij Studio Voetbal wordt de wedstrijd van de Deen tegen FC Utrecht onder de loep gelegd. Kieft vond de spits zondag bedroevend. "We roemen allemaal de voetballende aanleg van Dolberg. Maar de ene week zit je te genieten en de andere week denk je: kom op man, wat een slap gedoe." Een week eerder werd Dolberg juist bedolven onder de complimenten voor zijn spel tegen PSV.

Pierre van Hooijdonk gaat ook met zichzelf in conclaaf, als het om 'het ijskonijn' gaat. "Ik vind het een goede spits, maar in alle eerlijkheid: de cijfers zeggen dat eigenlijk niet." Dolberg kwam dit seizoen tot drie goals en drie assists in de Eredivisie. Per 360 minuten spelen scoort hij een doelpunt. Van Hooijdonk lijkt ook wat bevooroordeeld door de eerdere prestaties van de spits. "Ik blijf me een beeld voorhouden van Dolberg van zijn eerste periode bij Ajax. Toen vond ik hem fantastisch." De 28-jarige aanvalsleider was toen ook echter wisselvallig te noemen.

Theo Janssen vindt Dolberg een sierlijke voetballer. "Hij is sterk, technisch vaardig, hij heeft een mooie aanname, kan goed wegdraaien en heeft een aardige trap." Misschien is hij echter té sierlijk en te weinig functioneel, denkt voormalig vrijetrappenspecialist. "Hij doet zichzelf heel weinig pijn. Als het goed gaat, hobbelt hij mee. Maar als het minder gaat, dan zie je hem ook niet."