Luciano Valente heeft op Instagram vol irritatie gereageerd op een supporter van Feyenoord. De middenvelder schreef in een post blij te zijn met de kwalificatie voor de Champions League, waarop een fan reageerde dat het ‘Feyenoord-onwaardig’ is wat de ploeg dit seizoen heeft laten zien. Daar reageerde Valente vervolgens weer op.
Feyenoord speelde zondag in eigen huis met 1-1 gelijk tegen AZ in een wedstrijd waarin het niet echt wist te overtuigen. Doordat NEC tegelijkertijd met 2-1 onderuit ging bij FC Groningen, was het gelijkspel voldoende om de tweede plaats definitief veilig te stellen. Daarmee keert Feyenoord komend seizoen na een seizoen afwezigheid weer terug in de Champions League.
Na afloop van het duel met AZ plaatst Valente een post op Instagram met twee foto’s van rondom de wedstrijd. “Nobody said it was easy… ❤️ ”, schrijft de middenvelder, refererend aan het nummer dat in De Kuip altijd tegen het einde van de warming-up wordt gedraaid. “Bedankt voor alle support dit seizoen. Ik ben er trots op onderdeel te zijn van deze familie. Champions League ✅.”
Waar de meeste reacties op de post positief zijn, is een supporter absoluut niet te spreken over de boodschap van Valente. “Wat een reacties… Een kinderhand is gauw gevuld. Niets om trots op te zijn”, klinkt het. “Negentien punten achter op lampies (PSV, red.). Geen topper gewonnen en spel niet om aan te gluren. Feyenoord onwaardig.” Valente reageert daar vervolgens scherp op: “Blijf lekker thuis volgend seizoen.” Meerdere supporters uiten vervolgens hun steun voor de reactie van de creatieveling.
Meneer Valente heeft dus ook al een complete Sahara in zijn oogjes. Deze fan heeft nl het allergrootste gelijk van de wereld. Meneer Valente vergeet gemakshalve maar even dat Feyenoord met het belabberde spel van afgelopen seizoen enkel en alleen 2e id kunnen worden door de nog veel grotere puinhoop in Amsterdam, het (nog) niet consistent genoeg zijn van NEC en de in het grootste deel van het seizoen slecht presteren van Twente en AZ. Zelden zal een 2e plaats een resultaat van de armoe van een competitie zijn geweest als in dit seizoen.
