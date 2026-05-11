Algerije van Hadj Moussa en Zerrouki heeft op het WK een appeltje te schillen met Oostenrijk

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Algerije.

Na een absentie van acht jaar maakt Algerije zich op voor de vijfde WK-deelname in de historie. Het Noord-Afrikaanse land, sinds 2024 onder leiding van de Bosniër Vladimir Petkovic, wist zich met gemak te plaatsen voor het eindtoernooi. In de kwalificatiepoule eindigde men afgetekend bovenaan. Op het toernooi om de Afrika Cup, rond de jaarwisseling gehouden in Marokko, werd de kwartfinale bereikt.

De WK-historie van Algerije: enorme stunt én rel bij debuut

In 1982 wist Algerije zich voor het eerst in de historie te plaatsen voor het WK. Op het eindtoernooi in Spanje beleefden men een droomdebuut, door in de eerste groepswedstrijd met 2-1 te winnen van West-Duitsland. Dat betekende de allereerste WK-zege van een Afrikaans land tegen een Europese tegenstander. Na een 0-2 nederlaag in de tweede wedstrijd, tegen Oostenrijk, werd ook Chili vervolgens verslagen (2-1). Algerije leek daarmee een goede kans te maken op het overleven van de poule, maar had de pech dat de wedstrijden in de derde speelronde niet tegelijk werden afgewerkt. Oostenrijk en West-Duitsland, die later in actie kwamen, wisten zodoende op voorhand dat een 1-0 overwinning voor de West-Duitsers zou betekenen dat beide landen de volgende ronde zouden bereiken. Dat gebeurde uiteindelijk dan ook, waarbij beide Europese landen nauwelijks moeite deden om te verbergen dat er sprake was van een akkoordje, dat als 'Het bedrog van Gijon' de geschiedenisboeken in zou gaan.

Vier jaar later was Algerije er op het WK in Mexico opnieuw bij. De poulefase werd nog wel gestart met een gelijkspel tegen Noord-Ierland (1-1), maar daarna waren zowel Brazilië (1-0) als Spanje (0-3) een maatje te groot en daarmee was de uitschakeling opnieuw een feit. Algerije moest vervolgens 24 jaar wachten op een nieuwe kans, maar ook op het WK van 2010 in Zuid-Afrika bleek de poulefase het eindstation. Na een 0-1 nederlaag tegen Slovenië in de openingswedstrijd volgde een doelpuntloos gelijkspel tegen Engeland, waarna in de derde speelronde ook de Verenigde Staten te sterk bleek: 1-0.

Pas bij de vierde poging, op het WK van 2014 in Brazilië, lukte het Algerije voor het eerst om de poulefase door te komen. Na een nipte nederlaag tegen België (2-1), dat pas in de slotfase een 0-1 achterstand wist om te buigen, werd Zuid-Korea met 2-4 opzij gezet in de tweede groepswedstrijd. Een 1-1 gelijkspel tegen Rusland bleek vervolgens voldoende om door te dringen tot de laatste zestien. In de achtste finale sleepten de Algerijnen er vervolgens verdienstelijk een verlenging uit tegen de latere wereldkampioen, oude bekende Duitsland, dat op 0-0 werd gehouden. In de extra tijd sloeg Die Mannschaft door treffers van André Schürrle en Mesut Özil alsnog toe, waardoor de late eretreffer van Abdelmoumene Djabou er niet meer toe deed: 2-1.

Bekende namen bij Algerije

Twee Eredivisiespelers lijken - mits ze de komende weken heel blijven - zeker van een plek in de WK-selectie van Algerije. Ramiz Zerrouki (FC Twente), 51-voudig international, hoopt op het middenveld een basisplaats te bemachtigen. Datzelfde geldt in de aanval voor Anis Hadj Moussa (Feyenoord), maar die heeft de pech dat hij op zijn positie rechts voorin levende legende Riyad Mahrez (35) voor zich heeft. De man die furore maakte in Engeland, waar hij met zowel Leicester City als Manchester City landskampioen werd, speelt al drie jaar bij het Saudische Al-Ahli maar is desondanks onomstreden in de nationale ploeg - al maakt hij zelden de 90 minuten nog vol.

Andere bekende namen in de selectie van Algerije zijn linksback Rayan Aït-Nouri (Manchester City), aanvallende middenvelder Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) en spits Amine Gouiri (Olympique Marseille). Onder de lat vonden we eerder dit jaar bovendien de zoon van een heuse WK-legende terug, in de persoon van Luca Zidane (Granada). Het is echter nog maar de vraag of hij het WK gaat halen, aangezien de zoon van Zinédine Zidane recent in een competitiewedstrijd tegen Almería zijn kaak én kin brak, waardoor hij dit seizoen sowieso niet meer voor zijn club in actie kan komen.

Programma Algerije op WK 2026

Voor Algerije begint het WK direct met een pittige wedstrijd, waarin titelverdediger Argentinië de tegenstander is. Vervolgens stuiten de mannen van Petkovic in de tweede poulewedstrijd op Jordanië, om de groepsfase af te sluiten met een duel met Oostenrijk. Gezien de historie zou dat laatste duel weleens met de nodige revanchegevoelens gepaard kunnen gaan.

Speelschema Algerije (Groep J)

17 juni - 3.00 uur: Argentinië - Algerije in Kansas City

23 juni - 5.00 uur: Jordanië - Algerije in Santa Clara

28 juni - 4.00 uur: Algerije - Oostenrijk in Kansas City