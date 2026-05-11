Feyenoord denkt aan terugkeer Giovanni van Bronckhorst als rvc-lid

11 mei 2026, 16:48
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Giovanni van Bronckhorst is in beeld om toe te treden tot de raad van commissarissen (rvc) van Feyenoord, zo meldt 1908.nl maandagmiddag. De oud-trainer van de Rotterdammers zou één van de kandidaten zijn om de opgestapte Sjaak Troost op te volgen op de vijfde zetel binnen het toezichthoudende orgaan.

Waar Van Bronckhorst in eerste instantie werd gelinkt aan een rol als technisch manager of technisch directeur, zou hij nu in beeld zijn als rvc-lid. Feyenoord ziet in de oud-trainer een geschikte kandidaat om Troost te vervangen vanwege zijn ‘extra voetbalinhoudelijke kennis’. Troost was zeven jaar actief als commissaris, maar legde in februari van dit jaar zijn functie neer, terwijl zijn termijn formeel nog tot begin 2027 doorliep.

Op dit moment bestaat de rvc van Feyenoord uit voorzitter Toon van Bodegom en leden Eelco Blok, Alexander van der Lely en Rob Tromp. Mogelijk neemt Van Bronckhorst straks plaats op de vijfde zetel binnen het toezichthoudende orgaan van de Rotterdammers. 1908.nl meldt dat de oefenmeester een rol op de achtergrond, ‘buiten de spotlights’, zou ambiëren.

Ook een technische functie is nog altijd niet uitgesloten. Volgens het Feyenoord-medium zou het dan gaan om een rol als technisch manager.

  • Gisteren, 18:42
Giovanni van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst
Functie: Coach
Leeftijd: 51 jaar (5 feb. 1975)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

