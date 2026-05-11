Liverpool onthult indrukwekkend monument voor Diogo Jota

11 mei 2026, 16:50
Diogo Jota is op 28-jarige leeftijd overleden
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Liverpool heeft maandagmiddag de eerste beelden gedeeld van een blijvend monument bij Anfield ter nagedachtenis aan Diogo Jota en zijn broer André Silva. De Portugese aanvaller en zijn broer kwamen vorig jaar juli op tragische wijze om het leven bij een auto-ongeluk. Met het monument, dat de naam ‘Forever 20’ draagt, eert de club de onuitwisbare indruk die de spits heeft achtergelaten.

“Het gedenkteken viert hun leven, hun band en de liefde en het respect dat familie, teamgenoten en supporters over de hele wereld voor hen voelen”, schrijft de club op de website. De naam van het monument is een directe verwijzing naar het rugnummer van de Portugees. Sinds zijn overlijden heeft Liverpool besloten dat het nummer 20 nooit meer door een andere speler gedragen zal worden.

Symbolisch hart op Anfield

Het gedenkteken is vormgegeven als een hart. Vanuit verschillende hoeken worden de rugnummers van de broers zichtbaar: de iconische 20 van Diogo en rugnummer 30 van André Silva, die op het tweede niveau in Portugal uitkwam voor FC Penafiel. Volgens de club zal het beeld niet alleen de voetballers eren, maar ook persoonlijke details bevatten die het leven van Jota buiten de lijnen weerspiegelen. Het is nog niet exact bekend wanneer het monument officieel wordt onthuld voor het grote publiek.

Carrière

Diogo Jota kende een succesvolle carrière op het hoogste niveau. Met Liverpool FC won hij onder meer de Premier League, de FA Cup en twee keer de League Cup. Ook op internationaal niveau liet hij zich gelden: met Portugal veroverde hij twee keer de UEFA Nations League.

In totaal kwam Jota in zijn loopbaan tot 398 officiële wedstrijden, waarin hij 136 doelpunten maakte en 66 assists gaf. Daarmee groeide hij uit tot een belangrijke en betrouwbare aanvaller voor onder meer Liverpool.

Zijn broer, André Silva, had een bescheidener voetbalcarrière. Hij speelde voornamelijk op het tweede niveau in Portugal en wist nooit definitief door te breken naar de absolute top. Wel doorliep hij in zijn jeugd de opleiding van FC Porto, waar hij de basis legde voor zijn professionele loopbaan.

