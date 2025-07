Liverpool-aanvaller Diogo Jota (28) overleden bij verkeersongeluk

Liverpool-aanvaller is op 28-jarige leeftijd om het leven gekomen na een verkeersongeluk. Dat melden diverse Spaanse media donderdagochtend. Het ongeluk vond donderdagochtend plaats in Zamora, een Spaanse provincie die aan zijn geboorteland Portugal grenst.

Het schokkende nieuws van Jota wordt onder meer gemeld door Marca, Sport en Mundo Deportivo. De Portugese aanvaller zou samen met zijn broer André van de weg zijn geraakt, waarna de auto vlam vatte. "Getuigen die 112 belden, verklaarden dat de auto in lichterlaaie stond en dat vlammen zich ook naar de omliggende begroeiing verspreidden", valt er te lezen. Beide mannen zouden het ongeval niet hebben overleefd.

Jota stapte op 22 juni dit jaar in het huwelijksbootje met zijn geliefde Rute Cardoso, met wie de Portugees drie kinderen had. André Jota, de jongere broer van de Liverpool-aanvallers, was ook profvoetballer. Hij speelde zijn wedstrijden voor de Portugese club FC Penafiel.

Diogo Jota speelde sinds de zomer van 2020 voor Liverpool, toen hij voor 44,7 miljoen euro de overstap maakte vanaf Wolverhampton Wanderers. Sindsdien kwam de Portugees 182 wedstrijden uit in de hoofdmacht van The Reds. Daarin was hij 65 keer trefzeker. Afgelopen seizoen wist Jota onder leiding van trainer Arne Slot beslag te leggen op het kampioenschap in de Premier League.

