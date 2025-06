‘RKC’er gaat groot avontuur aan: kampioen van Vietnam lonkt’

staat op het punt om de transfer te maken naar Nam Dinh FC, zo meldt Voetbalprimeur. De kampioen van de Vietnamese competitie zou de met RKC Waalwijk gedegradeerde buitenspeler een contract hebben aangeboden.

Van der Water komt uit de jeugd van Almere City en speelde daar zijn eerste seizoenen in het betaald voetbal. Een stap naar de Eredivisie volgde met Heracles Almelo in 2018. Drie aardige seizoenen later kreeg de vleugelspeler de kans op zijn eerste grote avontuur met Orlando City in de Amerikaanse Major League Soccer. Later keerde hij terug in Nederland bij SC Cambuur, PEC Zwolle en RKC Waalwijk. In totaal heeft de 28-jarige linkspoot 105 Eredivisie-wedstrijden achter zijn naam.

Het afgelopen seizoen degradeerde Van der Water met RKC als nummer zeventien uit de Eredivisie. Het contract van de rechtsbuiten loopt deze af, dus het is niet ondenkbaar dat een aantal clubs een speler met zijn ervaring in de gaten houdt.

Een gegadigde is sowieso Nam Dinh FC uit Vietnam, volgens VP. De kampioen van de V. League speelt komend seizoen in de Aziatische Champions League en hoopt op Van der Water als versterking. Er zou al een contract klaarliggen in de Noord-Vietnamese stad.

