'Dubbelslag voor Heerenveen: aanvallend duo op komst'

sc Heerenveen heeft zich versterkt met twee nieuwe aanvallers, dat meldt Voetbal International. komt over van USL Dunkerque en maakt de overstap vanaf Hibernian.

Hoewel de Friezen via de eigen kanalen nog geen bevestiging geven, weet VI het zeker: Rivera en Vente komen naar Heerenveen. Voor de eerstgenoemde betaalt de club 600 duizend euro aan Dunkerque, het Schotse Hibernian vangt zo’n miljoen euro voor Vente.

Rivera is een Franse linksbuiten die het afgelopen seizoen uitkwam voor Dunkerque in de Franse Ligue 2. Op het tweede niveau kwam hij tot drie doelpunten en twee assists in 29 wedstrijden voor het team dat als vierde eindigde. De 23-jarige vleugelaanvaller speelde eerder voor AS Saint-Étienne en Le Puy (op huurbasis).

Vente is een stuk bekender bij het Nederlandse publiek. De spits uit Rotterdam speelde het afgelopen seizoen nog op huurbasis voor PEC Zwolle. Het Feyenoord-jeugdproduct speelde eerder voor de Rotterdamse hoofdmacht, RKC Waalwijk, Roda JC en dus Hibernian.

