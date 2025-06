‘Heerenveen haalt speler met 200 Eredivisiewedstrijden terug naar Nederland’

moet de derde versterking van sc Heerenveen worden deze transferperiode, weet de Leeuwarder Courant. De middenvelder met ‘een bak aan ervaring’ in de Eredivisie loopt uit zijn contract bij Maccabi Tel-Aviv.

Van Overeem komt uit de jeugd van AZ, waar hij meer dan honderd wedstrijden voor speelde. In de beginfase van zijn carrière werd hij nog uitgeleend aan FC Dordrecht, maar hij kon destijds degradatie uit de Eredivisie niet voorkomen. Na zijn jaren bij AZ speelde Van Overeem nog vier seizoenen voor FC Utrecht, voordat hij een avontuur bij Maccabi Tel-Aviv verkoos. In Israël werd de 31-jarige Amsterdammer als basisspeler tweemaal landskampioen.

LEES OOK: ‘Feyenoord raakt Sebaoui spoedig kwijt’

Het contract van Van Overeem loopt deze maand af, dus een terugkeer naar de Eredivisie lonkt. Volgens de Leeuwarder Courant is het sc Heerenveen dat de routinier wil binnenhalen.

Heerenveen is sowieso fanatiek begonnen aan de transferperiode. Maas Willemsen werd al transfervrij binnengehaald van De Graafschap. Ook Vasilios Zagaritis maakte de overstap naar Friesland en kwam over van Almere City. Over Dylan Vente, de spits van Hibernian die het afgelopen seizoen werd verhuurd aan PEC Zwolle, wordt volgens de krant onderhandeld.

