'Heerenveen wil shoppen bij FC Twente'

sc Heerenveen is geïnteresseerd in van FC Twente, weet Tubantia te melden. De rechtsbuiten heeft, mede dankzij blessureleed, weinig speeltijd gekregen in Enschede en zou daarom een vertrek overwegen.

Taha is met zijn 22 jaar net drie seizoenen actief als profvoetballer. PEC Zwolle pikte hem in 2022 op bij Jong FC Volendam, waarna een succesvol seizoen in de Keuken Kampioen Divisie volgde met PEC. Taha onderscheidde zich met veertien doelpunten en FC Twente nam de aanvaller na één seizoen alweer over.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Van den Belt verruilt Feyenoord voor Twente: transfersom en contractduur bekend'

In zijn eerste jaar in Enschede speelde de Marokkaans jeugdinternational twintig Eredivisie-wedstrijden, maar een groot gedeelte van het afgelopen seizoen ontbrak Taha vanwege een blessure aan zijn scheenbeen.

Omdat een basisplaats voor Taha nog altijd niet in zicht is bij Twente, zou hij een stap overwegen. Daarvoor zou Heerenveen de uitgelezen kandidaat kunnen zijn. “Taha wil nog altijd slagen bij FC Twente, maar beseft ook dat hij dit seizoen minuten moet gaan maken in de Eredivisie”, schrijft Tubantia. Taha heeft nog een contract tot medio 2027 bij Twente.

➡️ Meer FC Twente nieuws

👉 Sem Steijn onthult wat Jari Litmanen in de Johan Cruijff ArenA tegen hem zei 🔗

👉 Schimmelpenninck schaamt zich kapot voor Twente na zelfdoding fan (24) 🔗

👉 TD Arnold Bruggink legt taken bij FC Twente per direct neer 🔗

👉 Van Wolfswinkel kijkt op papiertje van Aletha Leidelmeijer, verslaggeefster zegt ‘sorry’ 🔗

👉 Nóg meer supportersgeweld: fans van twee Eredivisie-clubs keihard op de vuist 🔗