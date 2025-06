'Van den Belt verruilt Feyenoord voor Twente: transfersom en contractduur bekend'

FC Twente gaat aan de haal met van Feyenoord. De Tukkers waren al langer akkoord met de Rotterdammers, maar moesten wachten op de beslissing van de middenvelder. Inmiddels staat Van den Belt op het punt om een tweejarig contract te tekenen in de Grolsch Veste.

Feyenoord nam Van den Belt in de zomer van 2023 op voorspraak van toenmalig trainer Arne Slot over van PEC Zwolle. In zijn eerste seizoen in De Kuip beschikte de middenvelder duidelijk nog niet over het niveau, waarna hij afgelopen zomer werd verhuurd aan het Spaanse CD Castellón. Daar kwam hij veertig duels in actie, waarin hij zes doelpunten maakte en drie assists gaf.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Feyenoord-middenvelder Zechiël hakt knoop door en gaat komend seizoen Europa in'

Ook voor komend seizoen hoeft Van den Belt niet te rekenen op speeltijd bij Feyenoord, dus kan hij op zoek naar een nieuwe werkgever. In december stelde de middenvelder ook graag komend seizoen bij Castellón te blijven, maar dat gaat niet gebeuren. Eind mei werd duidelijk dat Feyenoord en FC Twente tot een akkoord waren gekomen over de transfer, maar destijds was Van den Belt nog niet overtuigd van deze stap.

LEES OOK: 'Feyenoord héél dichtbij akkoord over miljoenentransfer'

Inmiddels is de speler 'om' en zijn beide clubs het eens over de voorwaarden. Van den Belt staat op het punt om een tweejarig contract te ondertekenen, zo meldt 1908.nl donderdagmiddag. FC Twente telt naar verluidt een transfersom van een miljoen euro neer voor de middenvelder. Enkel de medische keuring zou de definitieve overstap van Van den Belt naar Twente nog in de weg kunnen zitten.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 'Feyenoord doet nieuw recordbod en wil andere clubs, waaronder Ajax, zo aftroeven' 🔗

👉 Brian Priske is 119 dagen na Feyenoord-ontslag weer trainer 🔗

👉 'Feyenoord veegt miljoenenbod van tafel, onderhandelt op geheime locatie verder' 🔗

👉 Vink: 'Zijn hele lichaam spreekt Feyenoord, zijn ogen twinkelen als de naam genoemd wordt' 🔗

👉 ‘Engelse topclub mengt zich in strijd om Paixão’ 🔗

➡️ Meer FC Twente nieuws

👉 Sem Steijn onthult wat Jari Litmanen in de Johan Cruijff ArenA tegen hem zei 🔗

👉 Schimmelpenninck schaamt zich kapot voor Twente na zelfdoding fan (24) 🔗

👉 TD Arnold Bruggink legt taken bij FC Twente per direct neer 🔗

👉 Van Wolfswinkel kijkt op papiertje van Aletha Leidelmeijer, verslaggeefster zegt ‘sorry’ 🔗

👉 Nóg meer supportersgeweld: fans van twee Eredivisie-clubs keihard op de vuist 🔗