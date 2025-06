‘Engelse topclub mengt zich in strijd om Paixão’

Arsenal heeft interesse in , weet The Times. De Braziliaan geldt als een goedkoper alternatief voor Nico Williams en . Paixão wordt ook nog steeds gevolgd door Olympique Marseille.

Arsenal gaat een drukke transferzomer tegemoet, volgens The Times. Zodra Martín Zubimendi van Real Sociedad is binnengehaald, wil Mikel Arteta nog een extra middenvelder een spits, een centrale verdediger én een linksbuiten binnenhalen. The Gunners willen zoveel investeren om mee te doen aan het kampioenschap, na twee keer als tweede geëindigd te zijn in de Premier League.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Tweede club meldt zich bij Feyenoord voor Zechiël’

Voor de positie van linksbuiten lijken allereerst Williams van Athletic Bilbao en Sané van Bayern München in aanmerking te komen. Arsenal zou al in gesprek zijn met de zaakwaarnemers van beide spelers, maar vanwege hoge salariseisen zouden ook Morgan Rogers van Aston Villa en Paixão’ van Feyenoord in de gaten worden gehouden als goedkopere alternatieven. Zodoende kan er meer geïnvesteerd worden in de andere posities.

Paixão wordt ook nog altijd gelinkt aan een vertrek naar Olympique Marseille. De Telegraaf wist deze week te melden dat het openingsbod vanuit Marseille op Paixão rond de twintig miljoen euro bedroeg. Dat werd vanuit Feyenoord 'niet als een serieus bod beschouwd'. "Zolang er geen serieuze bedragen op tafel komen gaat Te Kloese niet eens in onderhandeling met de Fransen", schreef Marcel van der Kraan.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Oefenwedstrijden Feyenoord 2025/26: programma en uitslagen 🔗

👉 Milambo zorgt voor discussie: ‘Hierom legt Brentford nu al zo veel geld neer’ 🔗

👉 Heerenveen-speler geeft 'tactisch blunderende' Van Persie trap na 🔗

👉 ‘Wout Weghorst is de ideale spits voor Feyenoord’ 🔗

👉 Mogelijke tegenstanders van Feyenoord in de Champions League-voorrondes 🔗