Mogelijke tegenstanders van Feyenoord in de Champions League-voorrondes

Feyenoord heeft zich gekwalificeerd voor de derde voorronde van de Champions League. De mannen van Robin van Persie kunnen niet meer achterhaald worden door FC Utrecht en zullen als derde eindigen. Hoe ziet de route van Feyenoord richting het hoofdtoernooi van de Champions League eruit?

Mogelijke tegenstanders derde voorronde Champions League

Met 71 punten op de coëfficiëntenranglijst heeft Feyenoord normaliter een geplaatste status in de derde voorronde. De Rotterdammers nemen het op tegen een ploeg zonder geplaatste status. Virtueel zijn dit de mogelijke tegenstanders van Feyenoord:

🇫🇷 OGC Nice (Frankrijk)

🇹🇷 Fenerbahçe (Turkije)

🇨🇿 Viktoria Plzeň (Tsjechië)*

🇦🇹 Sturm Graz (Oostenrijk)*

* Moet eerst de tweede voorronde overleven

Dit zijn alle ploegen die gaan meedoen aan de derde kwalificatieronde van de Champions League. De helft krijgt een geplaatste status; de andere helft een ongeplaatste.

Geplaatst Nog te bepalen 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Winnaar van tweeluik Rangers - n.n.b. 🇳🇱 Feyenoord 🇫🇷 Ligue 1: nummer 4 (virtueel: OGC Nice) 🇵🇹 Primeira Liga: nummer 2 (virtueel: Benfica) 🇧🇪 Pro League: nummer 2 (virtueel: Club Brugge) 🇹🇷 Süper Lig: nummer 2 (virtueel: Fenerbahçe) 2 Winnaars uit tweede voorronde

Play-offronde Champions League

In de eventuele laatste voorronde van de Champions League wacht voor Feyenoord een nog sterkere tegenstander. De twee geplaatste clubs in de voorrondes zijn op dit moment virtueel Benfica (Portugal) en Club Brugge (België), twee clubs die allebei een hoger coëfficiënt hebben dan Feyenoord. Als zij de derde voorronde overleven, zijn het mogelijke tegenstanders van Feyenoord op weg naar de competitiefase.

Data voorronde Champions League

Derde kwalificatieronde

Eerste wedstrijden: 5–6 augustus 2025

Returnwedstrijden: 12 augustus 2025

Loting: 21 juli 2025

Play-offronde

Eerste wedstrijden: 19–20 augustus 2025

Returnwedstrijden: 26–27 augustus 2025

Loting: 4 augustus 2025

Loting leaguefase

Datum: 28 augustus 2025

Wat als Feyenoord het niet redt?

Feyenoord neemt volgend seizoen hoe dan ook deel aan een Europees hoofdtoernooi. Uitschakeling in de Champions League-voorronde, ongeacht in welke ronde, betekent automatisch plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Europa League. Dat is financieel een minder aantrekkelijk toernooi, maar de fans weten zich dus in ieder geval verzekerd van een seizoen vol Europese affiches.

