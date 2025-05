‘Feyenoord wil landskampioen terughalen naar De Kuip, concurrentie van Lazio’

Feyenoord wil zich deze zomer gaan versterken met . Volgens Mateusz Borek, de Poolse commentator die vaak wedstrijden van de nationale ploeg verslaat, willen de Rotterdammers de aanvallende middenvelder terughalen en daarmee een Pools duo met Jakub Moder creëren. Daarvoor krijgt Feyenoord wel concurrentie van Lazio, dat al een bod heeft gedaan.

Szymanski maakte in de zomer van 2023 de overstap van Dinamo Moskou naar Fenerbahçe, nadat hij een indrukwekkend seizoen op huurbasis bij Feyenoord had gespeeld. In zijn eerste seizoen in Turkije kwam hij tot 55 duels in alle competities, waarin hij dertien keer scoorde en negentien assists gaf. Ondanks de interesse wilde José Mourinho hem afgelopen zomer niet laten vertrekken. Dit seizoen ging het allemaal echter een stuk minder voor Szymanski, die in 51 duels zeven doelpunten maakte en negen assists gaf. Daardoor is Fenerbahçe bereid hem van de hand te doen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Transfertarget Feyenoord gespot in Rotterdam: 'Heeft al een rondleiding gehad'

Volgens Borek ligt Feyenoord nu op de loer de aanvallende middenvelder terug naar De Kuip te halen, zo stelt hij bij Sportowy. “Ik hoor dat er in Rotterdam een grote droom is van een Pools middenveld: Szymanski en Moder. Ze herinneren hem nog heel goed en zijn bereid miljoenen uit te geven”, stelt de commentator. Eerder werd Szymanski met Feyenoord kampioen van Nederland. In zijn ene seizoen in De Kuip kwam hij tot veertig duels in alle competities. Daarin scoorde hij tien doelpunten en was hij zeven keer aangever.

LEES OOK: Van Persie neemt afscheid van drie spelers bij Feyenoord

Concurrentie voor Feyenoord

Feyenoord is volgens Borek echter niet de enige club die de pijlen heeft gericht op Szymanski. Volgens de verslaggever is de middenvelder namelijk ook in beeld bij Lazio, dat een bedrag van vijftien miljoen euro voor hem zou hebben geboden. Daarnaast zou de voorkeur van de Pool zelf ook uitgaan naar een stap naar de Italiaanse hoofdstad.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Te Kloese bevestigt formele toenadering: ‘Maar nog geen bod gedaan’ 🔗

👉 'Feyenoord moet vrezen nadat FC Barcelona gewenst target misloopt' 🔗

👉 Feyenoord wil sterspeler behouden en doet concreet contractvoorstel 🔗

👉 'Feyenoord-vertrek steeds dichterbij: zaakwaarnemers zijn in onderhandeling' 🔗

👉 Te Kloese onthult: hierdoor klikte het niet tussen Feyenoord en Priske 🔗