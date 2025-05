Feyenoord wil sterspeler behouden en doet concreet contractvoorstel

Feyenoord heeft afgelopen week een voorstel gedaan aan om zijn contract te verlengen, meldt 1908.nl. De aanvoerder van de Rotterdamse club hoeft in principe alleen maar 'ja' te zegen om zijn tot medio 2026 lopende verbintenis in De Kuip te verlengen.

Timber kwam in de zomer van 2022 over voor ruim zeven miljoen euro van FC Utrecht. Vooralsnog speelde de Oranje-international 101 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij goed was voor zeventien goals en dertien assists. Dit seizoen kwam Timber vanwege meerdere blessures tot slechts 28 wedstrijden in het shirt van Feyenoord.

LEES OOK: 'Feyenoord-vertrek steeds dichterbij: zaakwaarnemers zijn in onderhandeling'

Artikel gaat verder onder video

De 23-jarige captain van Feyenoord beschikt na dit seizoen nog over een een contract voor één seizoen. De Rotterdamse club staat daardoor voor een dilemma: het contract verlengen of hem verkopen, om zo een transfervrij vertrek te voorkomen. Feyenoord kiest dus voor de eerste optie, aangezien Timber dus een voorstel heeft ontvangen.

LEES OOK: Timber schept duidelijkheid: 'Ik hoop dan terug te keren'

"De centrale middenvelder hoeft in principe alleen nog maar ‘ja’ te zeggen voordat de nieuwe verbintenis wordt ondertekend. Daarbij moeten zaakwaarnemer Forza Sports Group en Feyenoord eerst overeenstemming bereiken om het contract op te waarderen", valt er te lezen op 1908.nl. Verdere details over de aanbieding van Feyenoord zijn niet bekend.

Timber revalideert momenteel van blessure

Momenteel is Timber bezig met revalideren van de zware knieblessure die hij opliep in het Champions League-duel met AC Milan. De aanvoerder van Feyenoord kwam na een hoge sprong lelijk terecht op zijn linkerbeen en greep meteen naar zijn knie. Hij speelde in eerste instantie nog wel door, maar vroeg een kwartier voor het einde alsnog om een wissel. Een kleine week later werd duidelijk dat Timber een blessure heeft opgelopen aan de buitenband van zijn knie en daar aan is geopereerd. Daardoor moest de aanvoerder een streep door de rest van het seizoen zetten.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Te Kloese zegt keihard 'nee' tegen bod van 16 miljoen euro op gewilde Feyenoord-speler 🔗

👉 Vader Noa Lang reageert op mishandeling en wijst naar Feyenoord-fans 🔗

👉 Van Persie: 'Ik wil graag dat hij blijft, maar ik weet ook hoe het werkt' 🔗

👉 Van Hooijdonk bewierookt Feyenoorder: ‘Met hem had Ajax de schaal al in handen’ 🔗

👉 'Te Kloese slaat buitenlands avontuur af en blijft bij Feyenoord' 🔗