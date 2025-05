'Te Kloese slaat buitenlands avontuur af en blijft bij Feyenoord'

Dennis te Kloese heeft een aanbod om aan de slag te gaan bij het Mexicaanse Chivas de Guadalajara afgeslagen. Dat meldt journalist Adrián Esparza Oteo van het Mexicaanse TUDN MEX. De Mexicaanse club wilde de Feyenoord-directeur aantrekken als nieuwe sportief eindverantwoordelijke, maar Te Kloese heeft besloten bij Feyenoord te blijven.

Chivas zag Te Kloese als een uiterst geschikte kandidaat om het sportieve beleid van de club te hervormen. De negenvoudig Mexicaans kampioen staat momenteel op een teleurstellende negende plaats in de Mexicaanse competitie. Na het 'nee' van de Feyenoord-directeur heeft de Mexicaanse club besloten om door te schakelen.

Te Kloese heeft er nooit een geheim van gemaakt om vanwege zijn vrouw en kinderen nog eens terug te willen keren naar Mexico. Het aanbod van Chivas lijkt nu echter nog te vroeg te komen. Vorig jaar werd de de bestuurder, die begin 2022 bij Feyenoord neerstreek als algemeen directeur, ook al gelinkt aan Chivas na het vertrek van oud-voetballer Fernando Hierro.

Daarnaast lonkte voor Te Kloese vorig jaar een overstap naar de Engelse grootmacht Tottenham Hotspur, iets wat de directeur niet zag zitten. "Dat speelde wel concreet, maar ik had er totaal geen oren naar. Ik ben eindelijk een keer in Nederland, we kunnen hier prijzen winnen, en dan zou ik alweer mijn spullen moeten pakken. Dat leek me totaal niet gepast. Het is goed om gezonde ambitie te hebben, maar daar moet het wel bij blijven. Ik ben al een paar keer verhuisd, en voor mijn gezin is het echt een grote stap om van continent te wisselen", liet hij destijds weten.

Te Kloese geen onbekende in het Mexicaanse voetbal

Dat Chivas bij Te Kloese was uitgekomen voor de rol van sportief directeur is niet heel gek, aangezien hij een bekende is in het Mexicaanse voetbal. Voor zijn tijd bij Feyenoord was Te Kloese alleen in Mexico en de Verenigde Staten bij verschillende clubs actief geweest als hoofdscout en in verschillende directietaken. Bij Chivas was de directeur eerder werkzaam als hoofdscout en sportief directeur.

