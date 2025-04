Feyenoord heeft goud in handen: 'Hij gaat de nieuwe Stefan de Vrij worden'

Koert Westerman ziet grote potentie in Feyenoord-verdediger . De 23-jarige stopper zou in de toekomst zelfs kunnen uitgroeien tot 'de nieuwe ', zo betoogt Westerman in de talkshow FC Rijnmond.

Feyenoord kan komende zaterdag in het uitduel bij Heracles Almelo niet beschikken over Gernot Trauner, die tegen PEC Zwolle (4-0 winst) zijn vijfde gele kaart van het seizoen ontving en derhalve geschorst is. Het positieve nieuws voor de ervaren Oostenrijker is dat hij daardoor wél weer van de partij is in de topper tegen PSV, die een week later op het programma staat. Westerman krijgt de vraag hoe hij aankijkt tegen het verdedigingscentrum van Feyenoord, dat doorgaans door Trauner en Dávid Hancko wordt gevormd. "Ik hoop zó dat dit duo behouden blijft voor Feyenoord, maar ik weet dat de kans heel klein is", reageert de commentator.

Vooral een langer verblijf van Hancko lijkt na drie uitstekende seizoenen onwaarschijnlijk. De Slowaak werd eerder al in verband gebracht met grote clubs als Atlético Madrid en Juventus. Westerman ziet hem persoonlijk het liefst naar een andere grote competitie verkassen: "Die gast moet toch gewoon in de Premier League spelen?", vraagt de commentator zich hardop af. "De Serie A? Dat vind ik een beetje een saaie competitie. Ik hoop voor hem dat er een Premier League-club is, hij heeft wel de bouw en de longen om die snelheid aan te kunnen. Ik geniet daar enorm van", aldus Westerman.

Feyenoord heeft in de persoon van Beelen de opvolger van Hancko echter al in huis, denkt Westerman. "Ik ben ook fan van Beelen, dat is ook niet iedereen. Maar ik vind Beelen, echt, die gaat de nieuwe Stefan de Vrij worden. Dat denk ik echt. Als hij lekker aan zijn minuutjes komt, als Trauner of Hancko weggaat. Ik zie dat wel zitten, eigenlijk." Volgens clubwatcher Dennis Kranenburg kijkt men daar binnen Feyenoord echter iets anders naar: "Sowieso niet op die positie van linker centrale verdediger, Hancko speelt nu op die plek. Ik denk dat ze wel gaan kijken om er iemand bij te halen, als Trauner ook weggaat. Alleen Beelen, een nieuwe erbij en dan die jonge Djomar Giersthove (die tegen PEC zijn debuut maakte, red.) daar nog achter. Dan is het, zeker met die Europese wedstrijden die er gaan aankomen, best wel onervaren", aldus Kranenburg.

