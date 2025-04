'Basisplaats bij allermooiste club Feyenoord is nog steeds mijn doel'

Hoewel zijn kunsten op dit moment vertoont op het tweede niveau in Spanje, blijft een basisplaats bij zijn eigenlijke werkgever Feyenoord nog altijd het doel van de middenvelder. In gesprek met het Algemeen Dagblad gaat Van den Belt in op zijn (nabije) toekomst.

Feyenoord telde in de zomer van 2023 ruim acht ton neer om Van den Belt over te nemen van PEC Zwolle. Zijn debuutseizoen stond vooral in het teken van aan proberen te haken op het hogere niveau. Toenmalig trainer Arne Slot deed uiteindelijk twaalf keer een beroep op Van den Belt, waarvan maar drie keer als basisspeler. In de zoektocht naar speelminuten werd de middenvelder afgelopen zomer verhuurd aan het Spaanse CD Castéllon, toen nog getraind door Dick Schreuder. Die is inmiddels is ontslagen en keert volgend seizoen bij NEC terug in de Eredivisie.

In Spanje is Van den Belt wél belangrijk, ook onder Schreuders voormalig assistent en opvolger Johan Plat is hij verzekerd van een basisplaats. De middenvelder speelde tot dusverre 35 officiële wedstrijden voor de promovendus, waarin hij zes keer trefzeker was en twee assists leverde. Castéllon staat zes wedstrijden voor het einde maar net boven de degradatiestreep, Van den Belt zegt desondanks zich in Spanje goed op zijn plek te voelen: "Ik voel me fijner en fitter. Als je goed speelt, krijg je vertrouwen. Ik ben in die zin weer de oude Thomas van PEC Zwolle, maar dan fysiek een stuk sterker."

Uiteraard wordt Van den Belt ook gevraagd naar zijn toekomst, waar speelt de middenvelder volgend jaar? "In principe keer ik in de zomer terug, ik heb nog een contract voor twee jaar. Feyenoord is voor mij de allermooiste club in Nederland. Daar basisspeler worden is nog steeds mijn doel", zegt Van den Belt. Of hij daadwerkelijk een nieuwe kans in De Kuip krijgt weet hij echter nog niet: "We hebben nog niet gesproken over hoe nu precies verder, eerst wil ik hier het seizoen goed afsluiten", aldus Van den Belt.

