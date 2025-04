Wedstrijd met grote belangen voor Ajax en Feyenoord: supporters massaal op één lijn

De ontmoeting tussen FC Twente en PSV van donderdagavond is niet alleen voor de clubs uit Enschede en Eindhoven van groot belang. Ajax en Feyenoord zullen de wedstrijd in de Grolsch Veste zeer nauwlettend op de voet volgen. De supportersgroepen van de huidige nummers één en drie van de Eredivisie juichen - en dat gebeurt niet vaak - massaal voor dezelfde ploeg: FC Twente. De Tukkers kunnen zowel de Amsterdammers als Rotterdammers een belangrijke dienst bewijzen.

Ajax had afgelopen zondag op bezoek bij FC Utrecht een volgende stap richting de landstitel kunnen zetten. De Amsterdammers reisden af naar de Domstad in de wetenschap dat PSV donderdagavond pas in actie komt. Bij winst in Utrecht had het elftal van trainer Francesco Farioli de voorsprong op PSV vergroot tot twaalf punten. Ajax zakte in Stadion Galgenwaard echter door het ijs en leed de grootste nederlaag van het seizoen: 4-0. Daardoor bleef het verschil tussen Ajax en PSV negen punten en zou het de komende weken nog spannend kunnen worden.

Of de titelstrijd inderdaad nog een onverwachte wending neemt, hangt grotendeels af van de uitkomst van de ontmoeting tussen FC Twente en PSV. Winnen de Eindhovenaren in Enschede, dan wordt de achterstand op Ajax zes punten. Met na donderdagavond nog vier wedstrijden te spelen voor beide clubs, mag PSV in elk geval nog een beetje hoop houden op een kampioenschap. Ajax treft in de resterende speelronden Sparta Rotterdam (thuis), NEC (thuis), FC Groningen (uit) en FC Twente (thuis). PSV neemt het na de uitwedstrijd tegen FC Twente op tegen Fortuna Sittard (thuis), Feyenoord (uit), Heracles Almelo (thuis) en Sparta (uit).

Feyenoord hoopt ook op winst Twente

De clash tussen FC Twente en PSV is om meerdere redenen interessant. PSV zal de zeges op FC Groningen en Almere City een passend vervolg willen geven, terwijl FC Twente juist eindelijk weer een keer wil winnen. Dat lukte voor het laatst op 9 maart tegen Almere City. De Tukkers lijken directe plaatsing voor Europees voetbal wel te kunnen vergeten - de achterstand op FC Utrecht is elf punten - maar willen natuurlijk wel een zo goed mogelijke uitgangspositie creëren richting de play-offs. Daarvoor is een goed resultaat tegen PSV meer dan welkom. Naast Ajax-supporters zal ook de achterban van Feyenoord daarop hopen.

De Rotterdammers hopen zich immers nog rechtstreeks te kunnen kwalificeren voor de Champions League. Daarvoor moeten ze eerste of tweede worden. De landstitel behoort in theorie nog tot de mogelijkheden, maar de focus ligt gezien de achterstand op Ajax natuurlijk op de tweede plek. Het verschil tussen PSV en Feyenoord is momenteel vijf punten. Mocht PSV gelijkspelen tegen FC Twente, kan Feyenoord vrijdagavond bij winst op PEC Zwolle op drie punten komen. Gaan de Eindhovenaren onderuit in Enschede, wordt het verschil bij een Rotterdamse zege op PEC Zwolle nog maar twee punten. En dan is er, zeker met de kraker tussen Feyenoord en PSV in aantocht (11 mei), nog van alles mogelijk.

En FC Utrecht dan?

FC Utrecht leeft deze week op een roze wolk. De ploeg van trainer Ron Jans versloeg Ajax met grote cijfers en staat op de drempel van Europees voetbal. FC Utrecht staat bovendien qua punten gelijk met Feyenoord, dat vrijdagavond dus nog wel in actie komt tegen PEC Zwolle. Maar waarom zouden de Domstedelingen, zeker bij een misstap van PSV in Enschede, niet mogen dromen van de Champions League? Voor hen staat vrijdagavond het uitduel met RKC op het programma.

