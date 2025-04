Resterend programma PSV, Feyenoord en FC Utrecht in de strijd om Champions League-voetbal

Ajax lijkt af te stevenen op het kampioenschap, maar de strijd om de overige tickets voor Europees voetbal is nog razendspannend. In dit artikel vind je de resterende programma’s van PSV, Feyenoord en FC Utrecht, die gaan uitmaken wie via de Eredivisie rechtstreekse tickets voor Europees voetbal pakt. Welke clubs mogen volgend seizoen de Champions League in?

Ajax en PSV nemen respectievelijk de eerste en tweede plaats in. De Amsterdammers zijn met een voorsprong van veertien punten op de nummer drie Feyenoord zo goed als zeker van de Champions League. PSV voelt ondertussen de hete adem van Feyenoord in de nek met een verschil van slechts vijf punten. De ploeg van trainer Robin van Persie mag dus stiekem hopen op directe plaatsing voor het miljardenbal. Bovendien ontvangt Feyenoord de manschappen van Peter Bosz nog in De Kuip. Verder wacht PSV nog een bezoek aan FC Twente.

Ook nummer drie FC Utrecht heeft, met een achterstand van slechts drie punten op Feyenoord, nog uitzicht op deelname aan de voorronde van de Champions League. Wat betreft de plekken daaronder hangt een en ander samen met de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles. Eerst tonen we de tussenstand in de Eredivisie en de resterende programma's van de betreffende clubs. Daarna bespreken we de mogelijke scenario’s rondom de verdeling van de Europese tickets.

Stand linkerrijtje Eredivisie (uitgangssituatie)

# Team Ges. W G V Ds Ptn 1 Ajax (CL) 28 22 4 2 60:21 (+39) 70 2 PSV (CL) 28 19 4 5 81:33 (+48) 61 3 Feyenoord (vCL) 28 16 8 4 62:32 (+30) 56 4 FC Utrecht (vEL) 28 15 8 5 50:41 (+9) 53 5 FC Twente (play-offs vCOL) 28 13 8 7 54:40 (+14) 47 6 AZ (play-offs vCOL) 28 13 7 8 47:32 (+15) 46 7 Go Ahead Eagles (play-offs vCOL) 28 13 6 9 51:45 (+6) 45 8 sc Heerenveen (play-offs vCOL) 28 9 7 12 35:49 (-14) 34 9 Fortuna Sittard 28 9 6 13 33:47 (-14) 33

Resterend Programma Resterend programma PSV Datum Tijdstip Wedstrijd Competitie Zaterdag 12 april 20:00 uur PSV - Almere City Eredivisie Donderdag 24 april 21:00 uur FC Twente - PSV Eredivisie Zaterdag 3 mei 21:00 uur PSV - Fortuna Sittard Eredivisie Zondag 11 mei 14:30 uur Feyenoord - PSV Eredivisie Woensdag 14 mei 20:00 uur PSV - Heracles Almelo Eredivisie Zondag 18 mei 14:30 uur Sparta Rotterdam - PSV Eredivisie Resterend programma Feyenoord Datum Tijdstip Wedstrijd Competitie Zaterdag 12 april 16:30 uur Fortuna Sittard - Feyenoord Eredivisie Vrijdag 25 april 21:00 uur Feyenoord - PEC Zwolle Eredivisie Zaterdag 3 mei 18:45 uur Heracles Almelo - Feyenoord Eredivisie Zondag 11 mei 14:30 uur Feyenoord - PSV Eredivisie Woensdag 14 mei 20:00 uur Feyenoord - RKC Waalwijk Eredivisie Zondag 18 mei 14:30 uur sc Heerenveen - Feyenoord Eredivisie Resterend programma FC Utrecht Datum Tijdstip Wedstrijd Competitie Zondag 13 april 12:15 uur FC Utrecht - FC Groningen Eredivisie Zondag 20 april 12:15 uur FC Utrecht - Ajax Eredivisie Vrijdag 25 april 18:45 uur RKC Waalwijk - FC Utrecht Eredivisie Zondag 11 mei 14:30 uur FC Twente - FC Utrecht Eredivisie Woensdag 14 mei 20:00 uur FC Utrecht - Sparta Rotterdam Eredivisie Zondag 18 mei 14:30 uur Fortuna Sittard - FC Utrecht Eredivisie

Mogelijke scenario's Europese tickets

Scenario 1: Bekerwinnaar eindigt in de top-3 van de Eredivisie

Wanneer de winnaar van de KNVB Beker het seizoen afsluit in de top 3 van de Eredivisie, heeft dat invloed op de verdeling van de Europese tickets. De bekerwinnaar behoudt in dat geval zijn ticket voor (de voorrondes van) de Champions League. Hierdoor schuift het Europese ticket van de bekerwinnaar door naar de nummer vier van de Eredivisie, die zich dan direct plaatst voor de League Phase van de Europa League.

Het ticket dat normaal gesproken naar de nummer vier zou gaan, voor de tweede voorronde van de Europa League, wordt dan toegewezen aan de nummer vijf. De play-offs om het laatste Europese ticket, dat toegang geeft tot de tweede voorronde van de Conference League, worden gespeeld door de teams die op plek zes tot en met negen zijn geëindigd.

Scenario 2: Bekerwinnaar eindigt als vierde in de Eredivisie

Als de winnaar van de beker op de vierde plaats eindigt in de Eredivisie, dan krijgt deze ploeg het ticket voor de League Phase van de Europa League. Het ticket voor de tweede voorronde van de Europa League schuift in dat geval door naar de nummer vijf in de competitie.

De play-offs worden ook in dit scenario gespeeld door de teams die als zesde tot en met negende eindigen. De winnaar van deze play-offs verovert het laatste Europese ticket voor de voorrondes van de Conference League.

Scenario 3: Bekerwinnaar eindigt op een play-offplek (5 t/m 8)

Als de winnaar van de beker het seizoen afsluit op een positie tussen de vijfde en achtste plaats, dan krijgt deze ploeg het ticket voor de League Phase van de Europa League. De Europese kwalificatie van de top 4 blijft daarbij onveranderd.

Omdat de bekerwinnaar al verzekerd is van een Europees ticket, schuift de vrijgekomen play-offplek door naar de nummer negen van de Eredivisie. Deze neemt deel aan de play-offs, waarin wordt gestreden om een ticket voor de Conference League.

Scenario 4: Bekerwinnaar eindigt buiten de play-offplekken (9 t/m 18)

Indien de bekerwinnaar buiten de top 8 eindigt blijft de verdeling van de Europese tickets zoals in de uitgangssituatie (zie de ranglijst bovenaan dit artikel). De bekerwinnaar kwalificeert zich rechtstreeks voor de League Phase van de Europa League.

Verder plaatsen de nummers één tot en met drie zich voor (de voorrondes van) de Champions League, terwijl de nummer vier zich kwalificeert voor de voorronde van de Europa League. De play-offs om het laatste Europese ticket worden in dit geval gespeeld door de teams die op de plaatsen vijf tot en met acht zijn geëindigd.