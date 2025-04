Historisch pak slaag voor Ajax: FC Utrecht vernedert koploper

Ajax heeft zondagmiddag een bijzonder pijnlijke nederlaag geleden op bezoek bij FC Utrecht. De Amsterdammers speelden een prima eerste half uur, maar na de openingstreffer van Sébastien Haller ging het van kwaad tot erger. Miguel Rodríguez en Paxten Aaronson zorgden in de tweede helft voor een 4-0 eindstand. Daardoor kan PSV komende donderdag op zes punten komen van de koploper.

Ajax kon in De Galgenwaard, op bezoek bij FC Utrecht, een enorme stap zetten richting de 37e landstitel in de geschiedenis van de Amsterdamse club. Door te winnen van de ploeg uit de Domstad zou Ajax op een tijdelijke voorsprong van twaalf punten op PSV komen. Over twee weken spelen de Eindhovenaren thuis tegen Fortuna Sittard. Dan kunnen de Amsterdammers lekker achteroverleunen en kijken naar de ontwikkelingen in het zuiden van het land. Volgende week staat er echter nog een andere speelronde op het programma: Ajax speelt dan thuis tegen Sparta, terwijl PSV op bezoek gaat bij FC Twente.

Artikel gaat verder onder video

FC Utrecht is aan de andere kant bezig aan een geweldig seizoen. De formatie van Ron Jans heeft momenteel een plek in handen die recht geeft op deelname aan de voorrondes van de Europa League, maar Utrecht zal stiekem hopen op plek drie – waar Feyenoord momenteel staat. Dat zou goed zijn voor een kwalificatieplek voor de Champions League.

In de eerste helft begon Ajax sterk met een mooie aanval over de linkerkant. Na een voorzet van Hato belandde de bal op de paal, waarna Brobbey de rebound op de lat schoot. Het had al na drie minuten 0-1 kunnen staan voor Ajax, maar uiteindelijk viel het eerste doelpunt aan de andere kant. Sébastien Haller kreeg de bal voorgegeven door Horemans en wist met een soort halve omhaal de bal net genoeg te raken, waardoor zijn inzet in de linkeronderhoek belandde. Keeper Matheus was aan het grabbelen, en zo stond het 1-0 voor Utrecht. Na de goal van Haller had Ajax steeds meer moeite.

FC Utrecht maakt er drie in de tweede helft

Nog geen tien minuten na rust verdubbelde Rodríguez de marge namens Utrecht. Hato stapte verkeerd in, waardoor de Spanjaard vrijkwam en één-op-één kwam te staan met Matheus. Kaplan leek de bal nog van de lijn te halen, maar na ingrijpen van de VAR was het duidelijk: de bal was al over de lijn geweest. Zo kwam Utrecht op een 2-0 voorsprong. In de 64e minuut viel zelfs de 3-0. Rodríguez krulde de bal prachtig achter doelman Matheus, die er meer aan had kunnen doen, zo leek het. Ajax probeerde het daarna nog wel, maar het lukte niet meer. Sterker nog, het werd 4-0 door een afstandsschot van Aaronson, die in de korte hoek achter Matheus schoot.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Mike Verweij ziet in de Premier League een ex-sterspeler van Ajax die haast onherkenbaar is geworden. 🔗

👉 Hans Kraay junior onthult: kopstukken van Ajax zaten 30 uur met Francesco Farioli in een kamer. Dit is waarom. 🔗

👉 John van 't Schip, vorig seizoen nog interim-trainer in Amsterdam, komt met een héél ander geluid over Ajax. 🔗

👉 Wim Kieft doet een opvallende uitspraak over het uiterlijk van Wout Weghorst. "Waarom? Hij is toch geen negentien ofzo?" 🔗

👉 Khalid Boulahrouz vindt Ajax niet goed genoeg voor het nieuwe Champions League-seizoen. 🔗