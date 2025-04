Kieft verbaasd door uiterlijk Weghorst: 'Waarom, hij is toch geen negentien?'

Ajax mag dankbaar zijn voor zijn sterke invalsbeurt tegen Willem II (1-2), maar niet alles aan zijn prestatie was mooi. Zo is Wim Kieft zeer kritisch op de haarband van de spits.

Ajax had het afgelopen weekend zeer lastig in Tilburg en kwam op een 1-0 achterstand, vlak voor rust. Toen Weghorst na een klein uur inviel, ging het lopen voor de koploper van de Eredivisie. De markante spits gaf de voorassist bij de 1-1 en schoot uiteindelijk zelf de 1-2 binnen. Kieft, die zelf meermaals kritisch is op Weghorst, geeft zijn oordeel in de podcast KieftJansenEgmondGijp. “Ik moet je eerlijk zeggen: Wout Weghorst viel heel goed in. Dat doet hij niet altijd, maar nu had hij een goede voorassist en hij maakte die goal.”

Toch wil Kieft ook een kritische noot plaatsen. “Maar ik ga toch kritisch zijn… Dat haarbandje." Dat Weghorst dit attribuut droeg, wekt veel verbazing bij de analist. "Wout heeft toch heel kort haar? Waarom zo’n haarbandje dan? Hij is toch geen negentien ofzo?”

LEES OOK: 'Ajax in de Champions League, ik houd mijn hart vast'

René van der Gijp vindt ook dat Weghorst geen haarband zou moeten dragen. Bij andere spelers past dat wel. “Als Cavani een haarband indoet, snap je dat. Die heeft haar." En vervolgens, met spot en een lach: "Maar Jan van Halst zit toch ook niet met een haarband op tv?”

© ESPN

