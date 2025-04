'Ajax in de Champions League, ik houd mijn hart vast'

Khalid Boulahrouz vindt Ajax niet goed genoeg voor de Champions League, stelt de oud-international maandagavond bij Rondo. De ploeg van Francesco Farioli lijkt zich eenvoudig te gaan plaatsen voor het miljardenbal, maar Boulahrouz ‘houdt zijn hart vast’. Ook Wesley Sneijder vindt dat ‘er echt wat moet gebeuren’.

Ajax won zondag met 1-2 van Willem II en stelde met de overwinning een eindklassering in de top drie van de Eredivisie vast. Met nog vijf wedstrijden te spelen en veertien punten voorsprong op nummer drie Feyenoord is ook de top twee - en dus directe plaatsing voor de Champions League - nagenoeg binnen, ondanks twijfels van Farioli.

Boulahrouz is maandagavond te gast bij Ziggo Sport-programma Rondo, waar over Ajax gesproken wordt: “Zij gaan maar door en worden straks kampioen. Alleen straks, als je gaat kijken naar volgend seizoen, met de Champions League… Dan houd ik wel mijn hart vast.”

Presentator Wytse van der Goot vraagt waarom Boula zich zorgen maakt over Ajax. Zijn antwoord is simpel: “Omdat er gewoon niet genoeg kwaliteit is.” Van der Goot spreekt Boulahrouz tegen: “Dat wordt ook al het hele jaar geroepen, maar er wordt toch geleverd.” “Ja, dat is in de Nederlandse competitie”, antwoordt Boulahrouz. “Maar in Europa…”

De oud-speler van Chelsea krijgt bijval van zijn tafelgenoten. Youri Mulder stelt: “Tegen Lazio thuis, werden ze weggetikt.” Sneijder haakt in: “Als jij als trainer tegen Frankfurt de handdoek in de ring gooit, dat je zegt ‘Die andere elf hadden het ook niet gered’, dan geeft dat aan dat je kwalitatief niet goed genoeg bent.” Sneijder doelt op de spelersselectie van Farioli, die liefst tien andere namen opstelde ten opzichte van het duel voorafgaand aan de return tegen Eintracht Frankfurt. Sneijder vervolgt: “Er zal echt wat moeten gebeuren, wil je in de Champions League niet afgaan." De oud-Ajacied vraagt zich hardop af wat er moet gebeuren. “Er moet wat bij”, aldus Sneijder, die zijn eigen vraag beantwoordt.

