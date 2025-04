‘Ajax en Feyenoord strijden buiten het veld om groeibriljanten’

Zowel Feyenoord als Ajax volgen de ontwikkeling van van Willem II op de voet, zo weet transferjournalist Mounir Boualin. De aartsrivalen zouden daarnaast ook allebei geïnteresseerd zijn in van FC Groningen. De kans is groot dat beide ploegen uiteindelijk slechts een van deze spelers gaan proberen binnen te halen.

In de slotfase van de winterse transferperiode deed Feyenoord al een poging om Meerveld los te weken bij Willem II, maar het bod van de Rotterdammers werd resoluut van tafel geveegd. Volgens Boualin heeft dat Dennis te Kloese niet afgeschrikt en is de kans groot dat Feyenoord zich komende zomer weer meldt in het Koning Willem II-stadion. Meerveld staat nog tot medio 2026 onder contract bij de nummer zestien van Nederland.

Mocht Feyenoord een nieuwe poging gaan wagen voor de aanvallende middenvelder, is de kans groot dat het daarbij de concurrentie aan moet gaan met Ajax. De Amsterdammers hebben recent namelijk de interesse kenbaar gemaakt bij de entourage van de speler, maar Alex Kroes heeft zich nog niet officieel gemeld in Tilburg.

Strijd om Valente

Naast een strijd om Meerveld is de kans ook aanwezig dat de aartsrivalen zich allebei gaan mengen in de strijd om Valente. Feyenoord heeft vorige week aan de belangenbehartigers van de Nederlandse Italiaan kenbaar gemaakt belangstelling te hebben, terwijl ook van Ajax duidelijk is hem een interessante speler te vinden. Geen van beide ploegen hebben zich nog gemeld bij FC Groningen. De kans is groot dat zowel Ajax als Feyenoord slechts voor een van deze spelers concreet zullen worden.

