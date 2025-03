Huurling hoopt dat Ajax koopoptie licht: 'Zou het allermooiste cadeau zijn'

Als het aan Lima Magalhães ligt, dan staat hij ook komend seizoen onder contract bij Ajax. De Braziliaanse doelman heeft het naar zijn zin bij de Amsterdammers en hoopt dan ook dat de club de koopoptie gaat lichten. Hoewel Matheus sportief voor de wind gaat, daar spelen er privé minder leuke zaken.

"Ik ga door een moeilijke tijd, want bij mijn vader Ricardo is kanker geconstateerd en het is moeilijk om daarmee om te gaan", onthult Matheus in gesprek met De Telegraaf. "God is met hem. En hopelijk kan hij snel bij me zijn. Mensen zien me vaak met een glimlach, maar weten niet wat er achter de schermen gebeurt. Dit is voor mij het moment om dat te delen. Het betreft schildklierkanker. Gelukkig kan mijn vader inmiddels weer praten."

Door het vertrek van Diant Ramaj besloot Ajax om Matheus te huren van het Portugese Braga. De Amsterdamse club bedong hierbij een optie tot koop en de 33-jarige goalie hoopt dan ook dat deze gelicht wordt. "Mijn vrouw Mabily helpt me met al mijn beslissingen en ik praat elke dag met haar over Ajax. Onze droom is hier te blijven en daar werk ik hard voor. Ik zeg tegen mezelf dat ik elke dag een leeuw moet doden. Ik doe alles om mijn droom waar te maken. Zaterdag (vandaag, red.) ben ik jarig en als Ajax me koopt, dan zou dat het allermooiste cadeau zijn", geeft hij toe.

Matheus voelt zich namelijk thuis in Amsterdam. "Voor mijn zoontjes Matheus junior, Benjamin, Bernard en dochter Beatriz is het beter om niet telkens te verhuizen. Ze zijn 8, 6 en 3 jaar en tien maanden oud. Mijn familie en ik zijn – los van de situatie van mijn vader – gewoon heel blij in Amsterdam. Ajax is een grote club, waar ik mijn ambities kan waarmaken", vervolgt hij.

Matheus moest wennen in Amsterdam

Hij speelde tien jaar in het shirt van Braga, maar vond het na 'een prachtige tijd' het moment voor iets anders. "Braga wilde me behouden, maar dit zie ik echt als een stap hogerop, een mooi avontuur", aldus Matheus, die in het begin wel moest wennen in Amsterdam. "We kwamen begin februari aan, terwijl het hier min vier graden was. Dan is een Braziliaan écht uit zijn comfortzone", lacht Matheus.

