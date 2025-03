Ajax-held denkt hardop na over terugkeer: 'Dat is iets wat ik ambieer en graag wil onderzoeken'

Siem de Jong kijkt nog altijd met een geweldig gevoel terug op zijn periode als speler van Ajax. De voormalig profvoetballer brak op jonge leeftijd door in de Amsterdamse hoofdmacht en groeide een paar jaar later uit tot het gezicht van de dertigste landstitel en daarmee derde ster. De Jong volgt op dit moment een talentenprogramma bij Ajax en hoopt in de toekomst ‘in een andere rol dan jaren geleden bij te dragen aan nieuwe successen’.

Zegt iemand Siem de Jong, dan denk je waarschijnlijk al snel terug aan 15 mei 2011. Op die dag streden Ajax en FC Twente in een rechtstreeks gevecht om het kampioenschap van de Eredivisie. De Amsterdammers trokken, mede dankzij twee doelpunten van De Jong, aan het langste eind en maakten zodoende een einde aan een lange tijd wachten op de dertigste landstitel en daarmee derde ster. Gevraagd naar zijn mooiste moment als speler van Ajax, noemt De Jong vanzelfsprekend die wedstrijd tegen FC Twente. “Alles wat erbij kwam kijken en alles wat die wedstrijd inhield. De entourage, mijn eerste kampioenschap bij Ajax, tegen Luuk en dan ook nog twee keer mogen scoren. Het is echt mijn mooiste herinnering en dat geldt volgens mij voor heel veel Ajax-fans. Dat maakt het speciaal, heel speciaal”, zo zegt De Jong in een interview met het clubkanaal.

De Amsterdammers kroonden zich na het mooiste moment van De Jong nog zesmaal tot kampioen van Nederland (2012, 2013, 2014, 2019, 2021, 2022). De Jong maakte in de zomer van 2014 de overstap van Ajax naar Newcastle United, om drie jaar later alweer terug te keren in de hoofdstad. Zijn tweede periode als speler verliep weliswaar niet zo succesvol als zijn eerste, maar ook daar kijkt hij met een goed gevoel op terug. “De tweede periode was voor mij persoonlijk heel anders. Ik speelde minder en dat was nou eenmaal zo. Maar om te werken met de mensen die er toen zaten, was heel fijn. Mijn rol was iets anders, maar die probeerde ik zo goed mogelijk uit te voeren. Die fase heeft mij ook weer veel gebracht, zeker weten. Ik heb echt wel genoten van hoe goed sommige spelers toen waren.”

Terugkeer in een bestuurlijke functie?

De Jong is inmiddels zeer regelmatig te vinden in de Johan Cruijff ArenA. Samen met een aantal andere oud-spelers volgt hij een talentenprogramma. Dat gaat ‘goed’, zo geeft hij aan. “Ik ben veel bezig met zaken binnen de club en dat interesseert me heel erg. Vanuit mijn oude rol als speler wil ik graag wat bijdragen aan de ‘andere kant’ binnen de club. Ik zou het mooi vinden om in de toekomst in een andere rol dan jaren geleden bij te dragen aan nieuwe successen. Dat is iets wat ik ambieer en graag wil onderzoeken”, vertelt De Jong, die dat tijdens zijn spelersloopbaan al overwoog. “Ik was daar toen wel al een beetje mee bezig en ben mijn interesses gaan verbreden. Ik heb wat cursussen gevolgd en ben enkele kleine bedrijven gestart. In die tijd heb ik op het gebied van positionering veel naar Ajax gekeken: hoe zet je een bedrijf neer, wat is belangrijk en wat zijn je doelen. Ik wilde altijd al eens bij Ajax meekijken achter de schermen.”

De Jong speelde uiteindelijk 276 wedstrijden voor Ajax, waarin hij 88 keer scoorde en 52 assists gaf. Hij werd vier keer kampioen van Nederland, won eenmaal de KNVB-beker en ook een keer de Johan Cruijff Schaal. Ook als niet-voetballer heeft hij doelen. “Ik ben de komende tijd nog bezig met het traineeship. Het doel is omdat vooral te ontdekken. Ik heb aangegeven dat ik ooit een bestuurlijke functie bij een voetbalclub wil vervullen. Dat is iets waar ik me nu op focus”, zo besluit hij.

