Gemeente Amsterdam gaat gigantisch in de fout op Ajax-verjaardag, Femke Halsema 'schaamt zich dood'

De 125e verjaardag van Ajax is de gemeente Amsterdam natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgegaan. Hoewel de driehoek - burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie - de omgeving waar Ajax-supporters dinsdagavond op grootse wijze feest hebben gevierd heeft aangewezen als veiligheidsrisicogebied, feliciteert de gemeente de club met het mooie jubileum. In de tekst is echter wat fout gegaan en daar schaamt burgemeester Femke Halsema zich ‘toch wel een beetje dood’ voor.

Ajax kreeg zondagmiddag bezoek van AZ en het duel met de rivaal uit Noord-Holland stond al uitgebreid in het teken van de 125e verjaardag. De Amsterdammers traden aan in een speciaal voor het jubileum ontworpen tenue en zowel voorafgaand als tijdens de wedstrijd waren er meerdere sfeeracties in de Johan Cruijff ArenA. Het feest van zondag heeft dinsdag een fraai gevolg gekregen. In de nacht van maandag op dinsdag staken Ajax-supporters al vuurwerk af bij de Johan Cruijff ArenA - en ook bij de stadions van Feyenoord en PSV - en dinsdagavond bleek dat de voorraad nog niet op was. Duizenden supporters kwamen bijeen in de binnenstad om de verjaardag van hun favoriete club te vieren.

Gemeente Amsterdam maakt grote fout

Een woordvoerder van burgemeester Halsema had dinsdagmiddag aan Het Parool al laten weten dat de omgeving waar de Ajax-supporters zich bevonden was aangewezen als veiligheidsrisicogebied, wat betekent dat de politie op de Dam, het Rembrandtplein en langs een deel van de Amstel preventief mocht fouilleren. De gemeente Amsterdam was er echter niet op uit om het feest te verstoren. Sterker nog: in de binnenstad waren meerdere schermen geplaatst met een felicitatie gericht aan Ajax. De gemeente heeft daarbij wel een enorme fout gemaakt. “Gemeente Amsterdam feliciteerd Ajax”, zo staat er op de borden. Het moet natuurlijk ‘feliciteert’ zijn. De fout is burgemeester Halsema niet onopgemerkt gebleven. “Zo goed bedoeld maar zit toch wel een beetje DOOT te gaan van schaamte”, zo reageert Halsema met een knipoog op haar Instagram.

Huldiging op het Museumplein?

De felicitatie van Halsema aan Ajax bevat overigens geen fouten. “De mooiste club van Nederland is 125 jaar! Gefeliciteerd Ajax en Ajacieden met dit bijzondere jubileum!”, zo schreef de burgemeester dinsdagmorgen al op haar Instagram. Ajax zou het jubileumjaar van extra glans kunnen voorzien door de landstitel in de wacht te slepen. De Amsterdammers gaan momenteel aan de leiding in de Eredivisie. De voorsprong op PSV is, met nog acht speelronden op het programma, zes punten. Op 30 maart treffen PSV en Ajax elkaar in Eindhoven. Bij een goed resultaat zet de ploeg van trainer Francesco Farioli een grote stap richting het kampioenschap. Mocht de schaal inderdaad ‘terugkeren’ in de hoofdstad, dan sluit Halsema niet uit dat de huldiging plaatsvindt op het Museumplein. In mei 2019 kwamen daar nog honderdduizend supporters bijeen om de 34e landstitel in de clubhistorie te vieren.

© Instagram: Femke Halsema/Realtimes

Dit is de mooiste club van allemaal! pic.twitter.com/rz5eVtj4L6 — Ultras Amsterdam (@ultrasamsterdam) March 18, 2025

