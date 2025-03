Ajax-supporters zetten Amsterdam op stelten en vieren groot feest met veel vuurwerk

Het 125-jarig bestaan van Ajax wordt deze dagen groots gevierd door de achterban. De ontmoeting met AZ van afgelopen zondag stond al uitgebreid in het teken van het bijzondere jubileum en zowel voorafgaand als tijdens de wedstrijd waren er meerdere sfeeracties in de Johan Cruijff ArenA, onder meer met vuurwerk. Dat is twee dagen later op de Dam in de binnenstad van Amsterdam niet anders. Volgens AT5 verzamelden 'honderden' supporters zich aan het begin van de avond op het plein. Het Parool schreef later dat er 'duizenden' fans vuurwerk afstaken langs de Amstel.

Het treffen met AZ van afgelopen zondag stond volop in het teken van het 125-jarig bestaan. Ajax verloor donderdagavond nog met grote cijfers van Eintracht Frankfurt en vloog daardoor uit de Europa League, maar van teleurstelling was de daaropvolgende dagen weinig te merken. Het speciaal voor de wedstrijd tegen AZ ontworpen jubileumshirt lekte donderdagavond al uit en werd een dag later gelanceerd op de officiële kanalen. De spelers van Ajax droegen het tenue in de thuiswedstrijd tegen AZ, maar slaagden er niet in het fraaie jubileum van een extra feestelijk tintje te voorzien. Na een veelbewogen tweede helft eindigde de topper in een 2-2 gelijkspel.

LEES OOK: Ajax - AZ ontspoort volledig: twee rode kaarten, Martens roept spelers naar de kant

Het puntenverlies mag de pret echter niet drukken. Ajax-supporters kwamen in de nacht van maandag op dinsdag al samen om het 125-jarig bestaan van hun favoriete club in te luiden en staken niet alleen vuurwerk af bij de eigen Johan Cruijff ArenA, maar ook bij de stadions van hun rivalen Feyenoord en PSV. Een dag later hebben honderden supporters zich dus verzameld op de Dam in de Amsterdamse binnenstad. Op social media gaan dinsdagavond veel beelden rond van het feest op de Dam. Er wordt vuurwerk afgestoken en gezongen. ‘Dit is de mooiste club van allemaal’, zo klinkt het onder meer op filmpjes die rondgaan op X.

Volgens AT5, dat op de website liveverslag doet van de festiviteiten, trekken de Ajax-supporters ‘veel bekijkers’ van voorbijgangers. Hen wordt overigens aangeraden om een andere route te bewandelen, willen ze over het Damrak willen lopen. “Amsterdammers, mocht je over het Damrak willen; rij of loop even om want Ajax bestaat 125 jaar!”, zo schrijft Fabian Nagtzaam, Directeur-Bestuurder van Supportersvereniging Ajax.

