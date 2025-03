Slechts 5 minuten blessuretijd bij Ajax - AZ, dit is hoeveel het er echt moesten zijn

De enerverende wedstrijd tussen Ajax en AZ kreeg zondagavond slechts vijf minuten blessuretijd. Dat besluit van scheidsrechter Dennis Higler leidde tot grote verbazing op sociale media en bij ESPN-commentator Leo Oldenburger.

Er gebeurde genoeg in de tweede helft. Zo kregen Anton Gaaei (Ajax) en Alexandre Penetra (AZ) allebei een rode kaart. In het geval van Gaaei kende Higler eerst een gele kaart toe, maar na een ingreep van videoscheidsrechter Pol van Boekel besloot Higler de beelden terug te kijken. Hij ging toen toch over op een rode kaart. Kort daarna ontving Penetra rood na tweemaal geel. Een vermeende overtreding op Brian Brobbey deed hem de das om.

Artikel gaat verder onder video

Als reactie daarop riep AZ-trainer Maarten Martens de spelers naar de kant. De hoofdtrainer was er zo van overtuigd dat de bal gespeeld werd, dat hij dreigde met zijn team van het veld te stappen. Na een paar minuten van geruzie en oponthoud ging het spel weer verder.

LEES OOK: Ajax - AZ ontspoort volledig: twee rode kaarten, Martens roept spelers naar de kant

“Vijf minuten is echt héél voorzichtig”, reageert een verbaasde Oldenburger op het besluit van Higler. “Dat kan helemaal niet. Rond die tweede gele kaart van Penetra heeft het spel al vijf minuten stilgelegen. We hebben nog wat VAR-momenten gehad, onder andere met de rode kaart voor Gaaei. Dus vijf is echt heel erg weinig extra tijd. Higler zal zo snel mogelijk van deze wedstrijd af willen zijn.”

'Echte' blessuretijd: 12 à 13 minuten

De feiten. Na de overtreding van Gaaei lag het spel circa 2 minuten stil; na de rode kaart van Penetra volgde een onderbreking van 3 minuten en 50 seconden. Verder lag het spel in totaal zo’n 4 minuten en 30 seconden stil als gevolg van doelpunten. Daarnaast waren er vier wisselmomenten in de tweede helft. Uitgaande van de vuistregel van dertig seconden per wisselmoment, had de blessuretijd dus in ieder geval minstens 12 à 13 minuten moeten bedragen, nog los van alle andere momenten waarop de wedstrijd stil lag.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli komt vroeg aan in Johan Cruijff ArenA en hoort duidelijke boodschap van Ajax-fans

Francesco Farioli kreeg vlak voor Ajax - AZ te horen hoe de fans over hem denken.