Pijnlijk: drie Ajacieden in lijst met tien slechtste United-transfers na Ferguson

The Telegraph heeft een lijst naar buiten gebracht met de slechtste aankopen van Manchester United sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson. De Amsterdamse invloeden zijn enorm: maar liefst drie Ajax-spelers staan in de top-tien.
Ferguson vierde enorm veel successen met The Red Devils, maar na het vertrek van de topmanager oogstte United amper nog. De Engelse topploeg verloor terrein op de concurrentie en won sindsdien geen Premier League meer. Er werd wel met geld gesmeten om de prijsdroogte te beëindigen, maar vaak vielen de transfers dan toch tegen. Veel spelers kwamen naar Old Trafford voor enorme bedragen, maar vielen daar compleet door de mand.
The Telegraph zette alle post-Fergie-transfers op een rijtje en maakte een top-tien van de slechtste aankopen na de Schotse manager. Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin, Manuel Ugarte en Paul Pogba nemen de laatste vier posities in, maar in de top-zes zijn maar liefst drie voormalige Ajacieden te vinden.
Donny van de Beek neemt plaats zes op de lijst in, terwijl André Onana twee plekken hoger staat. De 'zilveren plak' is voor Antony, die voor een bedrag van bijna honderd miljoen amper wat liet zien. In 96 duels voor United kwam hij tot twaalf goals en vijf assists. Onana werd op zijn beurt meer belachelijk gemaakt dan gewaardeerd, terwijl sommige fans van de club uit Manchester Van De Beek amper nog zullen herinneren. In vier seizoenen in Engeland kwam de Nederlander tot 62 wedstrijden, waarvan heel veel invalbeurten. Jadon Sancho is overigens de slechtste aankoop na het Fergie-tijdperk, maar is qua statistieken en transfersom toch vrij vergelijkbaar met Antony.
Ondertussen is Ajax wél mooi de enige Nederlandse club die een speler wist te verkopen voor bijna 100 miljoen. Dat gaat door de concurrentie de komende 50 jaar niet verbeterd worden. Lekker man. Schrijf daar maar eens wat over.
