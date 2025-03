Ajax - AZ ontspoort volledig: twee rode kaarten, Martens roept spelers naar de kant

en hebben zeer kort na elkaar allebei een rode gekregen tijdens Ajax - AZ. De rechtsback van Ajax kwam lomp in op en kreeg in eerste instantie geel, maar na een VAR-check werd dat rood. Penetra kreeg even later rood. AZ-trainer Maarten Martens wist zijn frustratie niet te beheersen en riep zijn spelers naar de kant.

Gaaei kreeg in de 72ste minuut de bal van Jordan Henderson, maar kon niet goed aannemen. Buurmeester was sneller bij de afgeketste bal en werd door Gaaei op zijn scheen getrapt. In eerste instantie gaf Dennis Higler de Deen geel, maar na ingrijpen van de VAR gaf hij toch rood. Eerder kreeg ook Ajax-assistent Felipe Sánchez Mateos een rode kaart na een woedeaanval.

Niet lang na de rode kaart van Gaaei kreeg ook een speler van de tegenstander rood. Penetra maakte een forse overtreding op Brian Brobbey en kreeg een tweede gele kaart.

Als reactie daarop riep AZ-trainer Maarten Martens de spelers naar de kant. De hoofdtrainer was er zo van overtuigd dat de bal gespeeld werd, dat hij dreigde met zijn team van het veld te stappen. Na een paar minuten van geruzie en oponthoud ging het spel weer verder.

