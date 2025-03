Ajax-assistent krijgt woedeaanval in het publiek, fans kijken verbijsterd toe

Een assistent-trainer van Ajax is met een rode kaart weggestuurd tegen AZ. Felipe Sánchez Mateos kreeg tweemaal geel van scheidsrechter Dennis Higler. Zodoende moest Mateos plaatsnemen op de tribune, tot zijn grote woede.

Bij Ajax heerste woede omdat Peer Koopmeiners geen gele kaart kreeg na het vasthouden van Mika Godts. De assistent van Francesco Farioli liet zijn onvrede blijken richting de vierde official Ingmar Oostrom en kreeg een gele kaart. Hij had daarna nog steeds zijn emoties niet onder controle en dus volgde er een tweede gele kaart.

Artikel gaat verder onder video

Mateos beende boos weg. Hij liep over de stoelen van de dug-out, klom over een afscheiding en smeet zijn papieren op de grond. Supporters van Ajax keken stomverbaasd toe.

Na de rode kaart voor Mateos werd een andere computer aangesloten in de dug-out van Ajax om videobeelden te bekijken. "Want met hem is ook het wachtwoord van de computer naar boven", zei Leo Oldenburger, de commentator van ESPN.

Volg de wedstrijd tussen Ajax en AZ in ons liveverslag!

© ESPN

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli komt vroeg aan in Johan Cruijff ArenA en hoort duidelijke boodschap van Ajax-fans

Francesco Farioli kreeg vlak voor Ajax - AZ te horen hoe de fans over hem denken.