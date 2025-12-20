Jordi Cruijff heeft momenteel de beste papieren om de nieuwe technisch directeur van Ajax te worden, maar binnen de club is er geen unanimiteit over deze beslissing, zo geeft Cristian Willaert zaterdag aan in De Eretribune. Directeur Voetbal Marijn Beuker heeft namelijk een voorkeur voor de komst van Maxwell.
Ajax is momenteel druk bezig met het aantrekken van een nieuwe technisch directeur. Alex Kroes stelde zijn functie ter beschikking na het ontslag van hoofdtrainer John Heitinga begin november. Lange tijd leek het erop dat Cruijff de nieuwe technische man zou worden in het stadion vernoemd naar zijn vader, maar er is nog altijd geen beslissing genomen.
Zaterdagavond geeft Willaert aan dat het momenteel nog tussen Cruijff en Maxwell gaat. “Er is nog geen witte rook, maar we weten inmiddels wel dat er nog twee kandidaten over zijn: Jordi Cruijff en Maxwell”, zo geeft de presentator aan. “De voorkeurskandidaat, de man op pole position, is Jordi Cruijff. Dat komt echt uit de buik van de Ajax-leiding.”
Waarom is er dan nog een tweede kandidaat? “Er is geen unanimiteit binnen de raad van commissarissen en de directie wie de technisch directeur moet worden”, vertelt Willaert. “Met name Marijn Beuker heeft een voorkeur, een lichte voorkeur, voor Maxwell.” Dat vindt de ESPN-verslaggever geen gekke gedachte. Beuker heeft het momenteel op voetbaltechnisch gebied namelijk voor het zeggen bij Ajax. “Hij wil dat graag zo houden. Cruijff is een ander type die zelf zijn stempel zal willen drukken op het beleid van Ajax. Daar moeten ze een oplossing in vinden.” Willaert onthult dat Beuker tot begin deze week niet betrokken is geweest bij de vervolggesprekken met Cruijff. “Mocht het nu niet lukken om die twee op een lijn te krijgen, moet Ajax kiezen tussen de lijn Jordi Cruijff of de ingeslagen weg onder Marijn Beuker.”
Als het uiteindelijk Maxwell wordt zullen bepaalde figuren zoals we gewend zijn hun macht gebruiken of zelf misbruiken om Maxwell een pootje te lichten. Hetzelfde geldt voor als het Cruijff wordt en daarom vind ik twee zaken ongelooflijk stom; 1) slechts twee kandidaten over. Dit had drie moeten zijn 2) Bevoegdheden, uitoefening van macht moet aan zeer strikte regels worden onderworpen. Nu krijg je anders alleen maar een wisseling van koppen
Willaert zit er zo goed als altijd naast met berichtgeving over Ajax en zit in de zak bij verschillende mensen binnen de club. Van Thijs Zwagerman wil ik bij ESPN nog wel wat aannemen, maar dit kan direct naar het rijk der fabelen verwezen worden.
