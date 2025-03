LIVE Eredivisie | Brobbey kopt naast na prima voorzet Gaaei, Ajax en AZ nog in evenwicht

Ajax en AZ nemen het zondagmiddag in Johan Cruijff ArenA tegen elkaar op in de Eredivisie. Het duel begint om 16.45 uur en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

Koploper Ajax heeft inmiddels al tien duels op rij gewonnen in de Eredivisie en zal daar zondag tegen nummer zes AZ een elfde aan toe willen voegen. De Alkmaarders gelden echter wel als angstgegner voor de Amsterdammers. Eerder dit seizoen was de ploeg van Maarten Martens zowel in de Eredivisie als de KNVB Beker te sterk voor de mannen van Francesco Farioli.