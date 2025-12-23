Valentijn Driessen voelt niets voor een rol bij Nieuws van de Dag. Het SBS6-programma, dat wordt gepresenteerd door tijdelijk Vandaag Inside-presentator Thomas van Groningen, begint volgens Driessen op een ongunstig tijdstip. De chef voetbal van De Telegraaf ziet het niet zitten om voor het programma aan te schuiven, omdat hij dan het risico loopt vast te komen staan in de file.

Na de uitzending van Vandaag Inside – die maandag niét gepresenteerd werd door vaste presentator Wilfred Genee – gooit Van Groningen een hengeltje uit naar Driessen in de rubriek In de Wandelgangen.

“Nu je een keer met mij gezeten hebt, wil je dan ook een keer bij Nieuws van de Dag komen?”, vraagt Van Groningen hoopvol aan de journalist van De Telegraaf. Driessen heeft weinig bedenktijd nodig: “Nee.”

Van Groningen vraagt zich af of Driessen het meent: “Echt niet?! Je vindt het geen leuk programma?” De Chef Voetbal van De Telegraaf legt uit: “Ik zit hier (Vandaag Inside, red). Iemand anders vroeg het ook al, maar nee: ik ga het niet doen. Ik heb al een goede reden gegeven: ik heb geen zin om in de files te staan om na vijf minuten bij Nieuws van de Dag ingeruild te worden voor Victor Vlam”, zegt Driessen, doelend op de begintijd van het programma (18.00 uur).

“Dit is heel pijnlijk. Wat een pijnlijke afwijzing dit”, druipt Van Groningen balend af. Deze week staan de laatste twee uitzendingen van Vandaag Inside van dit kalenderjaar op het programma. Dinsdagavond zijn Johan Derksen en René van der Gijp voor het laatst in 2025 in hun talkshow te zien. Genee zal al niet meer op tv verschijnen dit jaar, aangezien hij twee dagen eerder vrij heeft genomen, zo werd in de uitzending van vrijdag aangekondigd.

