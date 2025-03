Jan Boskamp wijst beste speler van de Eredivisie aan: 'Dat hebben ze bij Feyenoord en Ajax niet'

Jan Boskamp zegt in de podcast Boskamp en Kleine Gijp dat op dit moment de beste speler van de Eredivisie is. De 33-jarige aanvoerder van AZ beschikt in de ogen van het Feyenoord-icoon over kwaliteiten die bij zowel Feyenoord als Ajax momenteel niet voorhanden zijn.

AZ oogstte vorige week volop lof door in de heenwedstrijd in de achtste finales van de Europa League met 1-0 te winnen van Tottenham Hotspur. Boskamp zag de Alkmaarders 'echt heel goed spelen', maar moet ook iets kwijt over wat er een dag eerder gebeurde: "Maar ik heb ook de Youth League-wedstrijd tegen Real Madrid gezien. Die winnen ze, hè, met 0-2. Die keeper was echt werelds, och och", krijgt uitblinker Kiyani Zeggen, die onder meer een strafschop stopte, een enorm compliment. "Dat was echt niet normaal. Ron Vlaar zei al tegen me dat er een paar talenten tussen liepen. Je ziet ook dat ze weten wat ze moeten doen", aldus Boskamp.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kiyani Zeggen keept de wedstrijd van zijn leven: AZ verslaat Real Madrid in Youth League

Vervolgens komen de prestaties van het eerste elftal weer ter sprake. Boskamp is vol lof over de rol die Clasie op zich neemt in de ploeg van trainer Maarten Martens: "Ik vind Jordy Clasie momenteel de beste speler van de Eredivisie", stelt Boskamp onomwonden. "Ik vind hem echt fantastisch spelen. Hij stuurt iedereen aan en gaat elke bal bij de centrale verdedigers ophalen. Daarna begint het. Hij is in het veld de baas van de ploeg, dat zie je aan alles. Dat heb je bij Feyenoord en Ajax niet. We hebben het net over die jonge spelers van AZ, Clasie laat ze beter worden."

AZ-middenvelder verrast Boskamp: 'Had niet verwacht dat hij dit niveau zou gaan halen'

Eén van de spelers die zich aan de zijde van Clasie flink ontwikkelt is Peer Koopmeiners, zo ziet Boskamp. "Ik had niet verwacht dat hij dit niveau zou gaan halen", moet het Feyenoord-icoon bekennen. "Bij Excelsior had hij het zelfs moeilijk", verwijst Boskamp naar de tweede helft van het seizoen 2022/23, toen het jongere broertje van Oranje-international Teun Koopmeiners op huurbasis op Woudestein speelde. "Maar tegen de Spurs was het echt klasse, heel goed. Ik heb echt genoten van die gasten", besluit Boskamp.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Kees Smit kon bij Ajax al 40 wedstrijden spelen'

AZ-middenvelder Kees Smit wordt door sommige analisten beschouwd als het grootste talent van Nederland, maar heeft nog weinig ervaring op het hoogste niveau.